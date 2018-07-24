Титулованная красавица Сардана Корякина и подсолнухи 🌻 . Фото @sardana.koryakina Как будто мимо ехала, и решила пофотаться… а нет, 2часа пути в одну сторону 🙈🙈🙈 и все ради подсолнухов 🌻🌻🌻😅 люблю цветочные поля, ничего не могу с собой поделать 😭😭😭 . #sakhalife #сарданакорякина #подсолнухи #позитив #девушкиякутии
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Титулованная красавица Якутии и подсолнухи
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