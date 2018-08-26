Тимур Бекмамбетов встретился с якутянами

Вчера в Якутск приехал известный по всему миру кинорежиссер и продюсер Тимур БЕКМАМБЕТОВ на форум городских сообществ «Городская культура». В рамках его приезда, 25 августа в кинотеатре «Лена» состоялся закрытый показ его нового международного кинопроекта «Профайл» и встреча со зрителями и якутскими кинематографистами.

На встрече присутствовал журналист SakhaLife.

Тимур БЕКМАМБЕТОВ:

— Про якутское кино я наслышан, об этом все говорят. Надеюсь, что знакомство с якутскими коллегами поспособствует тому, чтобы я узнал о нем поближе. В Москве, тем более за границей его, к сожалению, не показывают, поэтому я мало смотрел.

Сегодняшний фильм он снят на киноязыке, который создали мы, который называется «скринлайф», когда все действие происходит внутри монитора — сообщения, видеозвонки.

Мы давно помогаем молодым и немолодым кинематографистам, это не столь важно (смеется) через наш конкурс «Скринлайф». Если у вас есть идеи, заходите на наш сайт и оставляйте свои заявки.

Что касается проекта про Дениса ТЕНА (олимпийский призер из Казахстана, недавно погибший от рук преступников – прим. авт.), то его мама создала Фонд, с которым мы сотрудничаем, и уверен, что фильм про него будет.

Будет ли «Ночной Дозор» — 3? Я могу лишь отшутиться, что фильм будет в киноязыке «скринлайф» и герои будут соперничать в просторах Интернета, а не улицах Москвы.