Роман-эпопея стал новым словом в якутской литературе

Вышла в продажу долгожданная для любителей якутской словесности художественно-историческая эпопея “Чуумпу Бүлүү: алмаас уонна харах уута” (“Тихий Вилюй: алмазы и слёзы”).

Долгожданная в том плане, что впервые отрывок историко-приключенческого романа был опубликован ещё в 2016 году в первом номере журнала “Күрүлгэн”. Затем отрывки из романа в 2016-2018 годах опубликованы в литературном журнале “Чолбон”, в научно-популярном журнале для охотников и рыболовов “Байанай”, в многотиражной газете “Кыым” по несколько раз и вызвали широкий неподдельный интерес читателей.

Роман произвёл фурор во время прошедшей книжной ярмарки “Читающая Якутия”, где была организована первая презентация. Следующая презентация будет проведена в Историческом зале Национальной библиотеки 7-го сентября с 15 ч. 30 м. Приглашаются все желающие.

Автор — кавалер ордена Почёта, почётный гражданин Сунтарского улуса и Эмисского наслега Амгинского улуса, ветеран полиции, полковник МВД в отставке Иннокентий Андреевич ИВАНОВ. Он не является членом творческого союза писателей. Его роман — результат двадцатисемилетнего кропотливого писательского, исследовательского труда.

Положительные рецензии, отзывы о романе дали литературовед, кандидат филологических наук С.Е. НОЕВА, писатели Саргылаана СПИРИДОНОВА, Галина ФРОЛОВА, Александр ПОСТНИКОВ — СЫНДЫЫС. По историческим событиям, фактам автор консультировался с писателем, исследователем, кандидатом исторических наук В.И. ПЕСТЕРЕВЫМ.

Роман-эпопея “Тихий Вилюй: алмазы и слёзы” повествует о суровых, сложных, порой и драматических реалиях северного края в период с середины XIX до середины ХХ в. Красной нитью проходит легендарная история нахождения алмаза в бассейне реки Вилюй в связи с жизнью и судьбой одной известной семьи Сунтарского улуса.

Эпопея начинается с рождения в вилюйской глубинке мальчика, который впоследствии стал известен под именем Трофим Васильевич ПАВЛОВ-ПОПОВ (Тэрэппиин Атыыһыт — Трофим Купец) и как крупный торговец, меценат тогдашнего Вилюйского округа Якутской области. Он — купец II гильдии Российской империи, почётный инородец Хочинского улуса. Был награждён серебряной медалью “За усердие” на Станиславской ленте, серебряным знаком Императорского Православного Палестинского Общества, золотой медалью на Аннинской ленте. Им построены: Билючанская Николаевская церковь (на постройку им было пожертвовано 6 783 руб.), дорога Вилючан—Мухтуя, успешно использованная в дальнейшем знаменитой Амакинской экспедицией по поиску алмазов.

В этом году опубликована книга историка Анны МОЯКУНОВОЙ “По следам Трофима Васильевича Павлова (Попова). Тэрэппиин Атыыhыт суолунан”, основанная на архивных документах.

Его сыновья и дочери, внуки — люди удивительной судьбы, которых революционный вихрь разбросал по разные стороны.

Среди них есть командир Южного повстанческого отряда Временного Якутского областного народного управления (ВЯОНУ) Пётр Трофимович ПАВЛОВ, которого в советский период называли не иначе как Бандьыыт Баабылап (Бандит Павлов). В реальности он был единственным противником красных, который заключил мирный договор со знаменитым Иваном СТРОДОМ и не допустил большого кровопролития в гражданской войне на сунтарской земле, но затем был убит большевиками без суда и следствия в мирное время.

Есть его сын — Андрей Петрович ПАВЛОВ. Он учился в Вилюйском 4-классном и Якутском реальном училищах, затем в Иркутском госуниверситете. Впоследствии работал председателем Госплана и наркомом финансов ЯАССР, избирался членом ЯЦИК и обкома ВКП (б), управляющим Колымского отделения “Севморпути”. Он трагически погиб при переправе через реку Колыма. Его имя носит Сунтарская школа №1. В с. Сунтар есть улица, названная в его честь. Командир красных разведчиков А.П. Павлов принял активное участие в обороне г. Вилюйска во время гражданской войны.

В связи с судьбами героев в романе основательно отражены перипетии, коллизии братоубийственной гражданской войны в Якутии, особенно детально описаны события, имевшие место в Хочинском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском улусах.

А.П. Павлов и его дядя Георгий Трофимович ПОПОВ по образованию были горными инженерами, геологами. Г.Т. Попов во время гражданской войны воевал в рядах белой армии адмирала КОЛЧАКА, по некоторым сведениям был штабс-капитаном.

Другой сын торговца-мецената Михаил Трофимович ПОПОВ сыграл немаловажную роль в открытии 2-го Сибирского университета в Иркутске. Впоследствии стал меньшевиком, членом агитационного-литературного отдела Временного правительства. Затем начинает выступать на митингах как ответственный оратор Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. В мае М.Т. Попов командируется Советом в Сибирь, где выступает с докладами в Омске, Новосибирске, Иркутске, Якутске. Добирается до родного Хочинского улуса. Когда выдвинулся кандидатом в члены Учредительного Собрания от Якутской области, молодёжь Сунтарского и Хочинского улусов единогласно проголосовала за него.

М.Т. Попов был известным политическим деятелем России, первым из якутов членом социал-демократической партии. Рассказывая о В.И. ЛЕНИНЕ, М.Т. Попов утверждал, что выступать против Владимира Ильича было невозможно, ибо он говорил так убедительно и понятно.

В своё время М.Т. Попов помог М.В. ФРУНЗЕ бежать из восточно-сибирской ссылки и поэтому Фрунзе, будучи председателем Реввоенсовета, в 1924 г. через М.К. АММОСОВА отправил ему благодарственную телеграмму.

В начале 1924 г. в г. Вилюйске, по инициативе М.Т. Попова, была организована самостоятельная Вилюйская коллегия защитников.

До 1929 г. М.Т. Попов преподавал русскую литературу в школе II ступени г. Вилюйска. Жена Валентина Германовна, немка, преподавала математику и немецкий язык. У них было три сына.

Умер в г. Вилюйске, где работал преподавателем педучилища. Его сын Лев Михайлович ПОПОВ — известный певец, был солистом Якутского музыкально-драматического театра и радио, армейский товарищ Гранта ГРИГОРЯНА, который всеми силами содействовал приезду композитора в Якутию.

Эти факты были опубликованы в статье “Революционер, правозащитник, публицист…” (“Илин”, №3, 2006 г.) Калистрата КИРИЛЛИНА, ветерана органов госбезопасности.

Старшая дочь Татьяна Трофимовна КРЮКОВА, по легенде, окончила институт благородных девиц в Санкт-Петербурге, прошла через советские тюрьмы, прожила до старости в маленькой деревне Тенкя. В романе изложено прибытие на лодках геологической партии Григория Хаимовича ФАЙНШТЕЙНА в этот посёлок, где он встречается с Т.Т. КРЮКОВОЙ. Напротив этого посёлка, на другом берегу реки, геологами был основан изыскательный участок “Рыбачий”. В финале романа описывается историческое нахождение алмазов на другом геологическом участке, вблизи посёлка Крестях.

Другие прототипы романа, младшая дочь купца-мецената Ксения Трофимовна и её муж Андрей Алексеевич ИВАНОВЫ — родители автора, будучи работниками Амакинской экспедиции, внесли свой вклад в становление алмазодобычи в Якутии.

По версии автора алмаз был случайно найден ещё в царское время старателями купца Трофима Павлова-Попова.

В повести “Алмааһы көрдөөччүлэр” (“Искатели алмазов”) народного писателя республики Николая ЯКУТСКОГО алмаз, “радужный камень”, также случайно находит простой рыбак, который отдал его купцу КОКОРЕВУ за три фунта табаку. Повесть была издана в 1958 году. Писатель вначале был подвергнут острой критике. За то, что легенду о находке алмаза неграмотным якутом преподносит как достоверный факт. За то, что “советским геологам обнаружить кимберлитовую трубку “помогает” случайно найденная сумка с алмазами (!), принадлежащая тойону Павлову”, прототипом которого является Пётр Трофимович Павлов. За то, что он — Бандьыыт Баабылап (Бандит Павлов) — в повести “фигурирует чуть ли не “первооткрывателем” алмазов”.

Издание романа поддержали А.С. НИКОЛАЕВ, будучи мэром Якутска, депутаты Ил Тумэн И.К. МАКАРОВ, И.И. ШАМАЕВ, генеральный директор АО “Алмазы Анабара” П.А. МАРИНЫЧЕВ, председатель ассоциации “Писатели Якутии” О.Г. СИДОРОВ, председатель СП РС (Я), народный поэт И.В. МИГАЛКИН, глава Сунтарского улуса А.В. ГРИГОРЬЕВ и другие.

Книга издана медиагруппой “Ситим” в типографии г. Новосибирск. Тираж 2000 экз. Руководитель проекта — генеральный директор медиагруппы “Ситим” Мария ХРИСТОФОРОВА. Редактор — Афанасий ГУРИНОВ — АРЧЫЛАН, главный редактор журнала “Күрүлгэн”. Художник — Дьулустаан БОЙТУНОВ, заслуженный деятель искусств РС (Я). Дизайнер — Аграфена ИВАНОВА, отличник печати РС (Я).

Примечательно, что книга вышла в канун официальной памятной даты — 70-летия нахождения первого алмаза на территории тогдашнего Сунтарского района ЯАССР, которая будет отмечаться в 2019 году.