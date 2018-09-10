The Sun сообщает о предвестнике конца света

Как сообщает новостная компания The Sun в Израиле родился красный теленок. Согласно библейскому пророчеству, конец света или Апокалипсис произойдет, когда родится красная корова.

Институт Храма в Иерусалиме объявил о рождении теленка на YouTube, заявив, что теленок подвергнется «обширной экспертизе», чтобы определить, полностью ли он красный. Если это подтвердится, Институт заявит, что теленок принесет «обещание восстановить библейскую чистоту миру».

Еврейские и христианские фундаменталисты считают, что, как только родится красная корова, они смогут восстановить Третий Храм на Храмовой горе в Иерусалиме. Тогда человечество столкнется с Последним Судом.

https://www.thesun.co.uk/news/7217719/bible-prophecy-apocalypse-firs-red-heifer-born-israel/