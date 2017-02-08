Задумывались ли вы над тем, что в вас пропадает президент страны или губернатор? Тогда этот тест для вас! Пройдите его и узнайте — смогли бы вы продержаться год в кресле главы Якутии?comments powered by HyperComments
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Тест: Смогли бы вы управлять Якутией?
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