Тест: Смогли бы вы управлять Якутией?

Задумывались ли вы над тем, что в вас пропадает президент страны или губернатор? Тогда этот тест для вас! Пройдите его и узнайте — смогли бы вы продержаться год в кресле главы Якутии? comments powered by HyperComments Пройти тест

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