Территориальная схема прошла общественные обсуждения

Общественный совет при Министерстве ЖКХ и энергетики РС (Я) одобрил территориальную схему по обращению с отходами РС (Я) на 2017-2026 годы и прогнозный период до 2036-го года. В настоящий момент территориальная схема направлена на согласование в Росприроднадзор. После чего планируется объявить конкурсный отбор по определению регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Территориальная схема неоднократно обсуждалась с членами Общественных советов ведомств, народными депутатами Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я), а также в профессиональном сообществе и общественностью. В марте проект территориальной схемы выносился на публичное рассмотрение, по итогам которого поступило 74 предложений, в том числе 63 предложений от 9 муниципальных образований.

«Планируем с 1 января 2018 года внедрить новую систему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. До этого момента требуется решить много организационных вопросов. После утверждения территориальной схемы Росприроднадзором Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) будет готово объявить конкурсный отбор по определению регионального оператора по обращению с ТКО на территории республики. Конкурсная документация подготовлена», — отметил министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Гаврил ЛЕВИН.

В основу Схемы заложен кластерный подход к формированию системы обращения с отходами. Территория республики разделена на 3 кластера обращения с отходами, каждый из которых объединяет несколько муниципальных районов: Центральный, Южный и Западный кластеры. В каждом кластере предусматриваются объекты обращения с ТКО — мусороперерабатывающий завод, мусороперегрузочные станции, объекты обезвреживания ТКО, и комплексы по обработке и размещению ТКО. Также территориальной схемой определены 5 зон деятельности региональных операторов по обращению с ТКО.

Первая зона «Центральная» включает г. Якутск, п. Жатай, Горный, Намский и Хангаласский улусы (79 населенных пунктов), объем выработки ТКО в год – 174.2 тыс. тонн. Вторая зона «Центрально-Восточная», куда вошли Амгинский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Чурапчинкий, Оймяконский районы (191 населенный пункт), объем выработки ТКО в год – 60585 тыс. тонн. Третья зона определена как «Южная», в нее вошли Алданский и Нерюнгринский районы – 47.4 тыс тонн ТКО в год. В зоне действия «Западной» 194 населенных пункта Ленского, Мирнинского, Олекминского, Нюрбинского, Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского районов – 94.2 тыс. тонн ТКО в год. В последнюю пятую зону определены арктические и северные улусы республики: Абыйский, Аллаиховский, Анабраский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский районы (101 населенный пункт). Там отмечается самый низкий объем выработки отходов – 27.6 тыс. тонн ТКО в год.