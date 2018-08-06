Теплоход получил пробоину и сел на мель, загрязнив реку нефтепродуктами

В целях проверки информации загрязнении нефтепродуктами водного объекта р. Лена в Олекминском районе, на место происшествия выехали государственные инспекторы Олекминского комитета охраны природы.

В ходе осмотра установлено, что 29 июля в 07 ч. 20 м. местного времени на левом берегу реки Лена 2024 км во время движения следуя рейсом т/х «Анабар» п/п Киренск ОАО ЛОРП с баржей МП-2530 на участке 2024 км отказало рулевое управление, лопнул гидравлический шланг. Теплоход начал уклоняться к левому берегу. Аварийная рулевка в связи с утечкой масла тоже отказала, теплоход ушел за пределы судового хода. Находясь в 15 м от уреза воды, теплоход получил пробоину в машинном отделении и сел на грунт.

Инспекторами проведено обследование акватории реки Лена, отобраны пробы воды экологической экспертизы, взято объяснение с капитана т/х «Анабар» о случившемся.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 640 река Лена является объектом федерального государственного надзора, материалы проверки переданы по подведомственности в Управление Росприроднадзора по РС(Я).