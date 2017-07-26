Теплоход ОТ-2048 доставил в Якутск около 2,5 тысяч тонн леса

Сегодня к причалу Якутского речного порта пришвартовался теплоход «ОТ-2048», груженый круглым лесом для нужд столичной лесной компании.

— Мы пришли с Витима, привезли 2328 тонн круглого леса. Этот рейс прошел благополучно. Небольшие проблемы встречались в верховьях р.Лена из-за мелководья во время предыдущих рейсов. Наш экипаж состоит из десяти человек, четверо из которых — практиканты учебных заведений. Несмотря на то, что они еще не завершили учебу, свои теоритические знания на практике показывают на отлично, трудоспособные и организованные ребята. Так что экипаж у нас дружный. Поставленные задачи по завозу грузов готовы выполнить в полном объеме, — говорит капитан теплохода Олег Иванченко.

Олег Михайлович Иванченко работает на флоте с 1992 года, а капитаном теплохода «ОТ-2048» шестую навигацию.

Впереди у экипажа новая задача – доставка контейнеров из Якутска и дорожной плиты из Мохсоголлоха для нужд Пеледуя.

В Ленском бассейне в эксплуатации находится 170 единиц транспортного флота ОАО «ЛОРП», в том числе 35 буксирных теплоходов.

На сегодняшний день в целом Пароходством отправлено 750 тысяч тонн грузов, в том числе 195 тысяч тонн нефтепродуктов наливом и 555 тысяч тонн сухогрузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 60 тысяч тонн.

Активно ведутся работы по отгрузке грузов в пункты Арктического побережья. В этом направлении будет завезено 252 тысячи тонн. Обзор ледовой карты показывает, что на мысе Буор-Хая и в Янском заливе ледовая обстановка достигает 9-10 баллов, в связи с чем флот на этом участке находится на вынужденном простое.