«Теплоэнергосервис» ведет строительство котельных и сетей тепло-водоснабжения в поселках Якутии

АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго») продолжает строительство котельных и сетей тепловодоснабжения в селах Тумат Усть-Янского и Терют Оймяконского районов Якутии.

Строители завершили обвязку воздухоподогревателей воздуховодами и газоходами, обработали каркасы зданий антикоррозионным покрытием, установили резервуары для воды в проектное положение и изготовили опоры для сетей теплоснабжения. После монтажа кровельных панелей теплоэнергетики приступят к главному этапу — настройке автоматики и пусконаладочным работам.

Генеральный директор АО «Теплоэнергосервис» Илья Горбунов заверил, что компания завершит строительство и ввод новых объектов к началу отопительного сезона 2018-2019 гг.

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 360,445 МВт, тепловая – 1621,749 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.

http://yakutskenergo.ru/