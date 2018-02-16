 «Теплоэнергосервис» начал подготовку к будущей зиме

С открытием автозимника АО “Теплоэнергосервис” (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы «РусГидро») приступило к доставке строительных материалов и оборудования по смешанной схеме: железной дорогой и автотранспортом.

На текущий момент уже доставлены вакуумная машина КО-520А на участок г. Ленска и первые 15 тонн строительных материалов, котельного оборудования в п. Чернышевский. 52 т химических реагентов и реактивов в первой декаде марта доставят в п. Светлый Мирнинского района Якутии для нужд Вилюйского филиала.

До конца февраля для строительства новых модульных котельных теплоэнергетики доставят более 80 т материалов через арктический п. Усть-Куйга до п. Тумат для Усть-Янского предприятия и более 15 т котельного оборудования в с. Терють Оймяконскому филиалу.

План перевозок автозимником в 2017-2018 гг. по АО «Теплоэнергосервис» составляет более тысячи тонн. Необходимый для ремонтных и строительных работ запас котлоагрегатов, насосов, запорной арматуры, стальных емкостей, дизельных станций, изолирующих материалов формируется на центральном складе Алданского филиала и в г. Якутске, далее доставляется по филиалам.

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.