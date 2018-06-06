Теплоэнергосервис строит новую котельную в селе Тумат

АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго») с опережением графика ведет строительство котельной и сетей тепловодоснабжения в селе Тумат Усть-Янского района Якутии.

Ввод объекта запланирован к началу отопительного сезона 2018-2019 гг. Стоимость проекта – более 60 миллионов рублей.В работах участвуют проектировщики и строители, имеющие опыт возведения объектов на вечной мерзлоте в условиях тундры.

К настоящему времени энергетики завершили работы по подготовке площадки и возведению фундамента, началась установка котельного оборудования. Автозимником на склад строящейся котельной доставили 180 т материалов и оборудования, в том числе сэндвич-панелей, котельного оборудования, трубной продукции.

Уже в августе новый объект заменит старую изношенную котельную с ручной подачей угля 1985 года постройки. Магистральные трубопроводы, согласно проекту, будут из стали в пенополеуретановой изоляции, данный вариант увеличивает срок службы оборудования.

Труднодоступное село Тумат (Тас-Харгы) с населением в 350 человек находится в арктическом Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия). Расстояние до районного центра Депутатский — 156 км.

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.