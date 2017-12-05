«Теплоэнергосервис» продолжает перевозку угля для энергообъектов Полюса холода

АО «Теплоэнергосервис» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы «РусГидро») с открытием автозимника возобновило доставку твердого топлива в отдаленные населенные пункты Оймяконского района Якутии для бесперебойной работы котельных, обеспечивающих теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.

В целом годовой план завоза каменного угля по Оймяконскому филиалу составляет 63 тысячи тонн. К началу отопительного сезона навигацией компания завезла 3 тысячи тонн топливно-энергетических ресурсов. С открытием автозимника первые машины завезли уголь в село Томтор – самый крупный населенный пункт Оймяконской долины. Следующая партия доставлена в села Ючюгей, Оймякон, Сордоннох. На текущий период необходимый запас каменного угля сформирован: на 40 суток в с. Усть-Нера, на 38 суток в с. Артык, на 16 суток в с. Терють, на 46 суток в с. Ючюгей, на 40 суток в с. Томтор, на 50 суток в с. Оймякон и на 59 суток в с. Сордоннох.

По информации начальника отдела топливообеспечения и договорной работы АО «Теплоэнергосервис» Евдокии Еремеевой, каменный уголь с якутской шахты Джебарики-Хая накапливается и хранится на складах в п. Хандыга, а с открытием автозимника доставляется в отдаленные населенные пункты Оймяконского района – Томтор, Ючюгей, Сордоннох. Для котельных поселка Усть-Нера и сел Артык, Терють, Оймякон бурый уголь поступает с «Разреза Кадыкчанский» Сусуманского района Магаданской области.