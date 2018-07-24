«Теплоэнергосервис» продолжает диспетчеризацию энергообъектов в Ленском районе

АО «Теплоэнергосервис» приступил к следующему этапу диспетчеризации объектов теплогенерации в Ленском районе Якутии. Летом компания намерена подключить 8 газовых котельных Вилюйского филиала в г. Ленск в единую диспетчерскую сеть, что позволит полностью исключить риск, связанный с человеческим фактором, и надежно эксплуатировать объекты, значительно сократив издержки. Финансовая составляющая проекта более 9 миллионов рублей.

На текущий момент проведены все закупочные процедуры. Фирма, выигравшая тендер на диспетчеризацию газовых котельных в Ленске, ранее уже работала на энергообъектах Алданского филиала АО «Теплоэнергосервис», специалистам не придется тратить время на изучение особенностей деятельности предприятия. К началу отопительного сезона все пусконалодочные работы будут завершены, 8 объектов станут частью единой диспетчерской сети.

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.