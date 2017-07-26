«Теплоэнергосервис» приступил к завозу топлива в Усть-Янский район

АО «Теплоэнергосервис», структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго» — одно из крупных поставщиков тепловой энергии и водоснабжения в Республике Саха (Якутия), приступило к завозу топлива в Усть-Янский район Якутии.

26 июля судно «Ленанефть-2057» ОАО «ЛОРП» встало под залив топлива. 2,8 тыс. тонн сырой нефти с Ленской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» в ближайшее время будут отправлены по реке Лена до п.Нижнеянска. Следующим этапом теплоэнергетики планируют довезти еще оставшиеся 1,7 жидкого топлива.

В период навигации 2017 года общий планируемый объем перевозки топливно-энергетических ресурсов для нужд котельных Усть-Янского филиала составляет 17 тыс. т. Первая партия твердого топлива – 2,5 тыс. тонн каменного угля будет готова к отгрузке 28 июля. В целом до окончания навигации теплоэнергетики должны будут завести еще 12,5 тыс. тонн твердого топлива в 5 этапов.

По информации начальника отдела топливообеспечения, Евдокии Еремеевой, доставка топлива в Арктический Усть-Янский район Якутии осуществляется речным и морским путями только в период навигации. Перевозка нефти до пунктов, расположенных в бассейне р. Яна, предполагает перевозки судами класса «река-море» ОАО «ЛОРП» (суда типа «Ленанефть») до устья р. Яна, и дальнейшие перевозки малотоннажным флотом ОАО «Янское речное пароходство» (ОАО «ЯРП») (суда типа «СПН). Перевозка каменного угля осуществляется с разреза Джебарики-Хая водным транспортом по маршруту: причал с разреза реки Алдан, далее переход по течению в реку Лена и через Быковские протоки выход на море Лаптевых через Янский залив до п.Нижнеянска. По прогнозу судоходной обстановки навигация будет проведена по плану, топливо доставлено своевременно.