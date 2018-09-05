Теплоэнергосервис приглашает жителей Алданского районана День потребителя

7 сентября энергетики АО «Теплоэнергосервис» (структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго») проведут консультации потребителей коммунальных услуг в городах Томмот, Алдан, а также в поселке Нижний Куранах в Алданском районе Якутии.

На вопросы жителей Алданского района ответят генеральный директор и специалисты Теплоэнергосервиса. В мероприятии примут участие представители управляющих компаний, главы местных администраций.Для удобства жителей предлагаетсяпредварительная запись по телефону: 34 – 112.

7 сентября прием пройдет по следующему графику:

г. Алдан с 9.00 до 11. 00ч.в ДК по улице Ленина 27 в малом зале на 1 этаже;

п. Нижний Куранах с 11.40 до 13.40ч. в ДК «Металлург» в малом зале на 1 этаже;

г. Томмот с 14.40ч. до 16.40ч. в клубе «Слюдяник», ул. Захарова, д.12.

Информация об итогах Дня потребителя будет направлена в управляющие компании, главам поселений и размещена в районных газетах, а также на сайте ПАО «Якутскэнерго».

Теплоэнергосервис информирует, что в офисе компании прием потребителей специалистами ведётся в рабочее время в порядке живой очереди. При личном обращении необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.