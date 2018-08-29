Теплоэнергосервис предлагает потребителям погасить долги без пени

Теплоэнергосервис (структурное предприятие Якутскэнерго объявляет о начале акции «Погаси долги без пени» для жителей Оймяконского, Алданского, Усть-Майского, Усть-Янского, Ленского (г. Ленск) и Мирнинского (п. Чернышевский, п. Светлый) районов Якутии.

До 30 сентября потребители Теплоэнергосервиса, которые накопили долги, смогут оплатить их без штрафных санкций. Для этого нужно обратиться в отдел сбыта отделений и участков компании.

Сумма начисленных пени будет списана пропорционально сумме погашенной задолженности. При этом условия Акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, а также на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении. Размер пени, подлежащих отмене, не может превышать сумму оплаты задолженности, внесенной потребителем в период проведения акции, за коммунальные услуги Теплоэнергосервиса.

Для удобства потребителей получить информацию об акции и специальный купон также можно будет 9 сентября на избирательном участке своего населенного пункта.

Несвоевременная оплата счетов ведет к ограничению теплоснабжения, начислению пени, исковым заявлениям в суд, аресту имущества, денежных счетов, запрету на выезд заграницу. Энергетики настоятельно рекомендуют потребителям погасить текущую задолженность в досудебном порядке. По вопросам участия в акции и заключения соглашения о реструктуризации необходимо обращаться в отдел сбыта отделений и участков Теплоэнергосервиса.

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.