«Теплоэнергосервис» поздравил с яркой победой детский ансамбль «До-ми-соль-ки» из Алдана

В канун первомайских праздников в Доме Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся I открытый межнациональный Республиканский фестиваль «Наследники Великой Победы».

Фестиваль собрал под своим крылом более 2 тысяч участников разных национальностей и возрастов со всех уголков нашей необъятной республики. Объединили таланты любовь к искусству и благодарность поколению героев победителей, тружеников тыла, детей войны, которые с честью прошли тяжелейшие испытания тех суровых лет, а в послевоенные годы активно участвовали в дальнейшем становлении Родины. Несмотря на большое количество конкурсантов, теплая атмосфера дружбы царила и способствовала взаимопониманию, согласию между многонациональными коллективами, являясь бесспорным доказательством того, что Якутия — это наш общий дом.

Из-за большого количества заявившихся на конкурс жюри пришлось работать без перерыва сразу в двух залах. По техническим причинам общую песню алданские «До-ми-соль-ки» исполнили без микрофонов и, как оказалось, именно такое исполнение сложнейшей песни позволило по достоинству оценить вокальный уровень юных дарований – самую высокую награду – Абсолютное Гран-при в номинации «Вокал» заслуженно получил алданский детский коллектив. И за индивидуальное исполнение песен дипломами 1-2-3 степени были отмечены: Дмитриева Полина, Ковалева Алина, Выходцева Екатерина, Михайлова Лолита, Черныш Екатерина. Высоко оценили члены жюри и выступление Александры Ивановой, Алексея Орлова, Дарьи Киселевой, Алины Касацкой и Елизаветы Красиловой. За преданность профессии и высокое мастерство благодарственным письмом и кубком наградили и художественного руководителя коллектива Наталью Челондаеву.

Ансамблю «До-ми-соль-ки» в нынешнем году исполнилось 5 лет. За это время яркие талантливые ребята стали многократными лауреатами и дипломантами конкурсов различных уровней. Последние из побед — Гран-при фестиваля в г. Нерюнгри, 1 место на международном фестивале в г. Сочи, в марте нынешнего года Гран-при в номинации «Вокал» Международного фестиваля-конкурса «Планета искусств – Культура народов мира» в Санкт-Петербурге и нынешняя победа — Абсолютное Гран-при в номинации «Вокал» в I открытом.

«Теплоэнергосервис» с удовольствием наблюдает за творческими победами юных алданских дарований, предприятие и коллектив связывает давняя творческая дружба. Творческих побед вам, «До-ми-соль-ки»!