Теплоэнергосервис – лучший поставщик услуг 2016 года

АО «Теплоэнергосервис» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго») признано «Сбербанком» лучшим поставщиком услуг по итогам 2016 года. В пятницу, 26 января, диплом и сертификат на 15 тысяч рублей теплоэнергетикам вручил Алексей ЗЕЗЮЛИН, управляющий якутским отделением «Сбербанка».

«За период проведения акции объема платежей за поставленные услуги АО «Теплоэнергосервис» через каналы «Сбербанка» вырос в 5 раз!» – отметил руководитель отделения банка.

«Признаюсь, для нас эта победа стала приятным и очень значимым событием. Мы тесно сотрудничаем со «Сбербанком». Сегодня благодаря их услугам каждый потребитель имеет возможность воспользоваться наиболее подходящим для себя видом оплаты и существенно экономить личное время», – прокомментировал событие Владимир МИХАЛЕВ, генеральный директор АО «Теплоэнергосервис».

Интернет-расчёты банка, доступные на всей территории Российской Федерации, особенно актуальны в командировках или в сезон летних отпусков, когда многие якутяне выезжают на отдых за пределы республики. Заплатить за тепло, воду и свет можно находясь в любом населенном пункте Якутии, где функционируют банкоматы и информационно-платежные терминалы Сбербанка по выбору абонента – наличными деньгами либо банковской картой.

Пресс-служба АО «Теплоэнергосервис»