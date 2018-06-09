Теплоэнергосервис готовится к отопительному сезону 2018-2019 гг

Филиалы АО «Теплоэнергосервис» в шести районах Якутии и на Севере Хабаровского края начали активную подготовку к отопительному сезону 2018-2019гг.

На ремонты и строительство новых объектов теплогенерации компания планирует направить более 800 миллионов рублей.

В условиях короткого северного лета теплоэнергетикам предстоит отремонтировать десятки узлов и агрегатов, проложить и реконструировать сотни километров сетей тепло –водоснабжения, в Оймяконском и Усть-Янском районах построить новые современные объекты теплогенерации взамен изношенных.

Генеральный директор АО «Теплоэнергосервис» Владимир МИХАЛЕВ сообщил, что для качественного и своевременного выполнения работ компания обеспечила доставку автозимником в отдаленные районы Якутии всех необходимых для ремонтов и строительства материалов.

В настоящее время активно ведутся ремонтные работы в Алданском и Усть-Майском филиалах. Отопительный сезон 2017-2018гг. здесь выдался одним из самых сложных за последнее время. Частые отключения электроэнергии по причине природных условий в Алданском районе приводили к поломке и остановке котельного оборудования. Устранять последствия природной стихии алданцы начали еще в январе.

В сложнейших условиях паводка пришлось завершать отопительный сезон коллективу Усть-Майского филиала АО «Теплоэнергосервис». Масштаб повреждений сетей тело-водоснабжения от наводнения в селах Кюпцы, Эжанцы, Эльдикан уже определен. Аварийные бригады оперативно восстанавливают сети тепловодоснабжения. Серьезный ущерб паводок нанес и энергохозяйству Усть-Янского филиала компании. В Усть-Янске также идут работы по восстановлению сетей.

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.