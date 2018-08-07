Теплоэнергосервис готовит котельное оборудование к отопительному сезону

Теплоэнергосервис (структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго») продолжает подготовку энергообъектов к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг., в нынешнем году компания направила более 800 миллионов рублей на ремонты и строительство новых объектов теплогенерации.

На сегодня во всех шести филиалах Теплоэнергосервиса завершилась промывка сетей тепло-водоснабжения, бригады приступили к капитальному ремонту котельного оборудования.

«Первоочередная задача для нас – подготовка к отопительному сезону. Это всегда большая ответственность, и мы делаем все возможное, чтобы обеспечить надежность энергосистемы», — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик.

На особом контроле энергетиков ключевые инвестиционные проекты 2018 года: монтаж трубопроводов, утепление сетей тепло и водоснабжения, строительство новых котельных в якутских селах Терют Оймяконского и Тумат Усть-Янского районов ведется без отставания от графика. В Усть-Майском районе в полностью реконструированной котельной с. Усть-Миль завершены гидравлические испытания, новый объект генерации готов к получению паспорта готовности.

Помимо запланированных работ к началу отопительного сезона теплоэнергетикам предстоит восстановить поврежденные во время наводнения сети тепло-водоснабжения в селах Кюпцы, Эжанцы, Эльдикан в Усть-Майском ивселе Усть-Яна вУсть-Янском районах Якутии.

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.