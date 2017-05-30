Теплоэнергия: с 1 по 13 июня будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей

МУП «Теплоэнергия» ставит в известность своих абонентов, что в период с 01.06.2017 по 13.06.2017 г будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. Во избежание аварийных ситуаций необходимо обеспечить надежное отключение систем теплоснабжения путем герметичного закрытия запорной арматуры на врезках в тепловые сети.

При невыполнении данных условий МУП «Теплоэнергия» снимает с себя ответственность за аварийные ситуации.

Телефон ОДС 35-85-33, 35-81-74.