Теплоэнергетики восстановили температурный график в Алдане

Персонал АО «Теплоэнергосервис» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы «РусГидро») завершил ремонтно-восстановительные работы оборудования котельной АРМЗ в г. Алдан.

На данный момент в работе три котла (№1, №2, №3), температура сетевой воды выше графика. После восстановления температурного режима в учреждениях и жилых домах в резерв планируется вывести третий котел.

Как сообщалось ранее, в зоне обслуживания АРМЗ детский сад, больничный комплекс, лицей, а также 219 домов, в которых проживает около 3589 человек. В связи с фактами нестабильной работы котельной всем потребителям территории обслуживания АРМЗ в январе 2018 г. АО «Теплоэнергосервис» произведет перерасчет оплаты за отопление.

Напомним, 22 января 2018 года в результате выхода из строя колосникового полотна на топке котла №2 произошло снижение температурного графика котельной АРМЗ установленной мощностью 30 гкал/час в г. Алдан в Якутии. Учитывая время года, три аварийные бригады по 6 человек в круглосуточном режиме проводили ремонт котла №2.

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.

Источник: Пресс-служба АО «Теплоэнергосервис»