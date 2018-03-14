Теплоэнергетики восстановили работу оборудования котельной в Алдане

Алданский филиал АО «Теплоэнергосервис» завершил ремонт котла №1 котельной АРМЗ в якутском г. Алдан.

Работы проводились в круглосуточном режиме силами трех бригад по 6 человек. С 13 марта в работе находится три котла, температурный режим восстанавливается.

В связи с фактами нестабильной работы котельной всем потребителям территории обслуживания АРМЗ в марте 2018 г. будет произведен перерасчет оплаты за отопление.

Как сообщалось ранее, 12 марта 2018 года в результате выхода из строя колосникового полотна на топке котла №1 по причине высокого износа произошло снижение температурного графика на котельной «АРМЗ» установленной мощностью 30 Гкал/час. В зоне обслуживания АРМЗ детский сад, больничный комплекс, лицей, а также 219 домов, в которых проживает около 3589 человек

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.