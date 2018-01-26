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26 января 2018, 17:30
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Теплоэнергетики восстанавливают температурный график в Алдане 

Персонал АО «Теплоэнергосервис» ведет ремонтно-восстановительные работы оборудования котельной АРМЗ в г. Алдан. 

На данный момент в работе остаются два котла (№1, №3), температура сетевой воды 50-55 градусов.

Три аварийные бригады по 6 человек в круглосуточном режиме ведут ремонт котла №2. Согласно плану работ теплоэнергетики должны восстановить температурный график к 27 января.

22 января 2018 года в результате выхода из строя колосникового полотна на топке котла №2 произошло снижение температурного графика котельной АРМЗ установленной мощностью 30 гкал/час в г. Алдан в Якутии.

В зоне обслуживания ресурсоснабжающего объекта детский сад, больничный комплекс, лицей, а также 219 домов, в которых проживает около 3589 человек.

В связи с фактами нестабильной работы котельной всем потребителям территории обслуживания АРМЗ в январе 2018 г. будет произведен перерасчет оплаты за отопление.

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.

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Источник: Пресс-служба ПАО "Якутскэнерго"
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