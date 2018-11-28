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Якутия
28 ноября 2018, 19:59
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«Тепло Якутии» согреет всех

Ярчайшим и самым ожидаемым событием масштабного фестиваля «Зима начинается с Якутии» станет Ярмарка меха «Тепло Якутии, которая ждет гостей в спорткомплексе «Триумф».

В рамках этого элитарного мероприятия состоится показ меховой коллекции от Королевы Меха России Ирины Крутиковой.

Ирина Крутикова – известный мировой дизайнер, живописец и скульптор. Лауреат государственной премии России в области литературы и искусства, Академик Российской Академии Художеств, обладательница «Золотого манекена» — гран-при Недели Высокой Моды в Москве; «Гран при SWAKARA» за большой вклад в мировую моду и еще целого ряда многочисленных наград на международных выставках и конкурсах.

Основная специализация модельера — дизайн и конструирование изделий из меха. Ирина является общепризнанным экспертом в меховой промышленности. Неофициальный титул — Королева Меха России.

Ирина Крутикова смело внедряет инновационные технологии по обработке меха. Совместно с «Центром Келдыша», всемирно известным НИИ в области ракетно-космической энергетики, ведущим исследовательским центром Федерального космического агентства России, модельер создала уникальную коллекцию из меха, основанную на технологии нанопокрытий из драгоценных металлов меха и кожи.

Только во время проведения ярмарки  «Тепло Якутии» в г. Якутске будут впервые представлены уникальные шубы, которые никогда не покидали пределов выставочных залов знаменитого кутюрье. Только участники фестиваля «Зима начинается с Якутии» станут теми счастливчиками, которые увидят это великолепие.

В дни проведения ярмарки «Тепло Якутии» красота меха не только будет радовать глаз на показе, но и вполне может оказаться на плечах гостей. Благодаря розыгрышу можно будет стать обладателем коллекционной шубы от Ирины Крутиковой или заказать пошив шубы у самого модельера .

Кроме этого, одна из великолепных шуб из драгоценного меха от модельера Ирины Крутиковой станет главным призом победительницы конкурса «Снежная краса Якутии».

Ярмарка «Тепло Якутии» ждет ценителей неповторимой красоты российского меха с 30 ноября по  2 декабря  в спорткомплексе «Триумф». Ярмарка завершится финалом конкурса красоты «Снежная Краса Якутии».

По мнению Ирины Крутиковой, республика имеет большой потенциал для уверенного вхождения в российский, а затем и мировой рынок пушных изделий. Программа работы модельера в Якутии содержит большую деловую часть, направленную на продвижение и развитие якутской меховой промышленности. В период работы ярмарки Ирина Крутикова проведет мастер –классы,  примет участие  в работе дискуссионной площадки «Меховая отрасль Якутии. Возрождение».

ПРОГРАММА

I Якутской ярмарки меха «ТЕПЛО ЯКУТИИ»

*30 ноября — 03 декабря 2018 г. *

30 ноября – пятница

10.00 — Начало работы ярмарки

10.00 – 19.00 — Демонстрация и продажа меховой одежды, продукции национального кожевенного производства, аксессуаров. (Сектор Шубы, шапки)

Продажа унтов. (Сектор «Унты»)

Продажа подарочной сувенирной продукции. (Сектор «Сувениры»)

12.00 – 12.30 — Торжественная церемония открытия ярмарки

Обряд Алгыс

12.30 – 12.45 — Показ шуб от Ирины Крутиковой

14.00 – 14.30 — Презентация участников выставки:

— Презентация Сектор «Шубы, шапки»

— Презентация Сектор «Унты»

— Презентация Сектор «Сувениры»

14.30 – 15.30 — Открытый семинар-брифинг «Патенты в меховой промышленности. Товарные знаки».

Руководитель Представительства компании «Бибренд» в г. Якутске.

15.30 – 16.30 — Мастер-класс по изготовлению, украшению имбирных пряников от Сырдыыры @_konditery_ykt

16.00 — Розыгрыш шубы от Ирины Крутиковой

       01 декабря – суббота

10.00– 19.00 — Работа выставки-ярмарки

ФОТОЗОНА

11.00 — Дискуссионная площадка «Меховая отрасль Якутии. Возрождение»

Место проведения: Пространство коллективной работы «Точка кипения — Якутск», пр. Ленина д.1, 2 этаж

14.00 – 14.30 — Презентация от ателье меха и кожи «ZIMA»

02 декабря – воскресенье

10.00 – 18.00 — Работа выставки-ярмарки

ФОТОЗОНА

15.00– 16.00 — Презентация-дегустация якутского чая с чтением якутских сказок от Национальной библиотеки РС(Я)

17.00 — Торжественное закрытие ярмарки

— Концертная программа

— Вручение сертификатов участникам

— Объявление итогов конкурса «Лучший туристический сувенир»

Источник: Пресс-служба Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).
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