«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Бриллиантового цирка!

Дорогие друзья!

Бриллиантовый цирк Якутии открывает сезон 2017 и приглашает вас 12, 19, 26 февраля на легендарный цирковой спектакль «Тепло вечной мерзлоты».



Без малого пять лет назад состоялась премьера этой грандиозной постановки, мгновенно покорившей сердца якутян, а следом чуть ли не весь мир.

Гастроли, фестивали, награды… У спектакля «Тепло вечной мерзлоты» яркая насыщенная жизнь. Почти сразу после премьерных показов у артистов Бриллиантовго цирка началась активная гастрольная жизнь: более десяти городов центральной России, страны СНГ – Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбексистан… В разных уголках земли на несколько вечеров воссоздавалась прекрасная легенда о благодатной Долине Туймаада, о загадочном свете в небесах, о полноводных реках с живою водою, о чудных животных и бескрайних лесах, о дивном северном народе и их любящих сердцах.



Гастроли – это всегда и для артистов, и для зрителей – свежий воздух. Это всегда знакомства, открытия, новые ощущения. В данное время артисты Бриллиантового цирка шлют пламенный привет из Москвы: «Мы очень соскучились… Соскучились по родным стенам, родному манежу, коллегам и, конечно, по родному якутскому зрителю!». И мы остаемся ждать встречи, которая обещает стать ярким праздником циркового искусства Якутии!

Телефон кассы: 735-537, 42-95-68.

Возрастное ограничение 0+.



Справка:

Премьера сенсационного эксклюзив-шоу «Тепло вечной мерзлоты» состоялась октябре 2012 года. В 2013 году спектакль стал победителем Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», в номинации «Услуги для населения».

Для премьеры было сшито 150 эксклюзивных костюмов, создано грандиозное оформление, дарующее волшебную атмосферу Севера. В спектакле задействованы профессиональные артисты цирка и балета, а также 35 цирковых животных.

Над созданием нового полноценного спектакля работала целая команда профессионалов международного уровня:

Режиссер-постановщик — Таисия Корнилова (Москва) — народная артистка РФ, известный режиссер и продюсер, продолжатель в третьем поколении цирковой династии Корниловых- известнейших дрессировщиков слонов и других животных, лауреат международных конкурсов артистов цирка.

Музыкальный руководитель – Юрий Ли (Москва) – Заслуженный артист РФ, Главный дирижер и музыкальный редактор компании «BOLSHOICIRCUS» ЯПОНИЯ, известный музыкант.

Художник по костюмам — Сабина Горелик (Москва) — известный российский дизайнер, художник по костюмам, постоянный участник Russian Fashion Week, преподаватель Лаборатории Вячеслава Зайцева, обладатель Гран-при при на XII конкурсе профессиональных художников модельеров имени Надежды Ламановой.

Художник – Петр Винокуров – главный художник Государственного цирка РС (Я).

Хореограф-режиссер – Мигель (Москва) — известный режиссер и хореограф, постановщик шоу для Levis, Guess и других известных компаний, режиссер всероссийской презентации нового автомобиля Mercedes-Benz SLS, идеолог и главный хореограф самого масштабного проекта в истории — Майдане, внесенного в Книгу рекордов Гиннеса, наставник конкурсантов известного проекта «Танцы» на канале «ТНТ».

Режиссер — Александр Червоткин (клоун Алекс Шер) — зарубежный режиссер массовых спектаклей в США, Европе, России, работал во всемирно известном цирке Дю Солей, самом большом цирке в мире Ринглин Брос, представитель цирковой династии, обладатель Гран-при театрального спектакля в Лондоне.

Педагог-тренер – Владимир Сергунин (Москва) — Заслуженный артист РФ, лауреат международных фестивалей.

Педагог-тренер – Валерий Припузов (Москва) – Заслуженный артист РФ, лауреат международных фестивалей.

Главный балетмейстер – Наталья Кралина (Якутск) – Отличник культуры и образования, хореограф, режиссер.

Режиссер – Мария Харлампьева (Якутск) – главный режиссер Государственного цирка РС (Я).

Руководитель проекта — Сергей Расторгуев – Директор, художественный руководитель Государственного цирка РС (Я), заслуженный артист РФ и РС (Я), член Совета директоров Европейской цирковой ассоциации, член цирковой ассоциации КНР, член союза цирковых деятелей РФ, Председатель Якутского Регионального отделения Союза цирковых деятелей России, кавалер ордена Дружбы.