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27 августа 2018, 22:11
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«Тепло обязаны подать вовремя!»

В минувшую субботу в администрации МО «Алданский район» состоялось совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов при участии врио главы республики Айсена Николаева, членов правительства республики, глав поселений, руководителей предприятий и учреждений района, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Д. Саввинова, в рамках  подготовки объектов коммунального комплекса и энергетики Алданского района к отопительному сезону 2018-2019 года предусмотрены мероприятия на сумму 882,8 млн рублей, из них основную долю   занимает энергетика – 792  млн руб. и около 100 млн руб. направлены на подготовку объектов ЖКХ.  В рамках выполнения ремонтной программы  Алданским филиалом АО «Теплоэнергосервис» в 2018 году предусмотрены ремонтные работы на общую сумму 49,6 млн рублей. На сегодняшний день  освоено  27 % из этих средств. По объемам энергетики план ремонтной программы составляет 70 млн руб., в рамках  инвестиционных программ предприятия планируется замена  котлового  оборудования на котельной «Центральная», строительство и реконструкция тепловых сетей протяженностью более 3 км  в Томмоте  и реконструкция распределительных сетей в Алдане.

 

В  минувшем отопительном периоде в Алданском районе было семь технологических нарушений в электроэнергетике, происходили периодические нарушения температурного режима по подаче теплоснабжения для потребителей  котельной мкр. Синегорье, «АРЭМЗ»,  «МКУ-14», «ЦТП-1».  Все они включены в ремонтную программу этого года. Так, на котельной в мкр. Синегорье произведен капитальный ремонт 1, 2 и 3-го котлов, а также ремонт тепловой изоляции сетей на четырех участках. Все работы, доложил министр, выполнены на 100 %. Алданским филиалом АО «Теплоэнергосервис» проводится работа по реконструкции  котельной «АРЭМЗ», планируется замена  фестонных блоков, поворотных экранов, комплетивных   блоков, ремонт колосниковой решетки трех котлов. На сегодняшний день ремонтные работы выполнены на 55 %, до начала  отопительного сезона они будут завершены.  В котельной «МКУ-14» мкр. Солнечного также на трех котлах производится замена комплетивных блоков, колосниковых решеток,  тягодутьевого оборудования. 

Речь шла и о новом порядке субсидирования. 

«В  Алданском районе из десяти получателей субсидии только пять организаций, работающих в системе «Дом.Онлайн», заключили соглашение по новому порядку.  Причины — некорректность загруженных данных в системе  из ведомственно-информационных систем либо непредставление их управляющими компаниями» — отметил министр, призвав руководителей организаций обратить на это внимание, так как министерство будет придавать этому вопросу особую значимость в связи с усилением работы по энергоэффективности и установке приборов коммерческого учета  коммунальных ресурсов.

«Со  следующего года планируется введение в качестве индикатора показателей количества установленных  и принятых на коммерческий учет общедомовых приборов учета  многоквартирных домов, — подчеркнул глава МинЖКХ, — и к невыполнению  индикаторов будут применяться штрафные санкции  в виде понижающего коэффициента к начисленным субсидиям». 

Заместитель главы МО «Поселок Нижний Куранах» М. Ковтунович  обратился к МинЖКХ с предложением пересмотреть норматив потребления тепловой энергии, который не меняется с 70-х годов прошлого век, при том, что сегодня  используются новые энергоэффективные технологии.

«Снизив норматив, пересчитав его, мы  сподвигнем управляющие компании и ресурсоснабжающие организации принимать приборы учета, устанавливать их, включать эти мероприятия  в освоение инвестиционной программы, как это делают энергетики. В Алданском районе стоит проблема именно в принятии приборов учета по всему жилфонду, а не только  по соцобъектам. Пересмотрев тариф, мы добьемся если не уменьшения платы населения, то хотя бы ограничим рост этого тарифа». 

Как отметил глава Алданского района С. Поздняков, в целях подготовки к прохождению отопительного периода создан штаб, в состав которого вошли главы муниципальных образований, руководители энергоснабжающих организаций.  На уровне поселений организованы комиссии по оценке  готовности теплоснабжающих предприятий, учреждений,  жилого фонда, расположенных  на подведомственных территориях. На сегодняшний день проведена промывка  системы отопления жилфонда, ведутся работы по ревизии, ремонту запорной арматуры, утеплению чердачных помещений, степень готовности составляет  90 %, подчеркнул глава района. На объектах социального значения также завершаются работы по подготовке к ОЗП, степень их готовности — 95 %.  Обеспокоенность главы района вызывает тот факт, что на сегодняшний день в Нижнем Куранахе филиалом «Теплоэнергосервис» только начата реализация инвестиционной программы по замене теплообменников на «ЦТП-1» и «ЦТП-2». «Не будем забывать, что отопительный период начинается с 6 сентября, и мы обязаны подать людям тепло вовремя!», — подчеркнул глава района. Генеральный директор АО «Теплоэнергосервис» И. В. Горбунов заверил, что 30 августа горячее водоснабжение жителям в Н. Куранахе будет  подано. 

Большой проблемой остаются пришедшие в негодность канализационные  коллекторы в Алдане, Нижнем Куранахе, а также канализационно-очистные сооружения Алдана, Нижнего Куранаха, Синегорья, Алексеевска, Томмота. Северин Поздняков отметил, что администрация района до конца 2019 года разрабатывает  проектно-сметную документацию по реконструкции водоотведения по населенным пунктам Алдан, Томмот и Нижний Куранах. Кроме этого, за счет бюджетных средств района разработана проектно-сметная документация центрального горячего водоснабжения Алдана. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу технической и сметной части.  Стоимость  работ по проекту составляет более 300 млн рублей. Учитывая значимость и необходимость выполнения данных работ, глава района обратился к врио главы республики с просьбой поддержать  их реализацию.

Как сообщил  генеральный директор  АО «Теплоэнергосервис» И. В. Горбунов, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду предприятием  запланировано  выполнение мероприятий в рамках инвестиционной ремонтной программы по  Алданскому району на 243 млн рублей. Это перекладка 18 км тепловых сетей  и сетей водоснабжения, перекладка 1 км  канализационных сетей,  замена 1,7 км сетей электростанций, замена 12  котлов на разных котельных. Также «Теплоэнергосервисом» закуплены и установлены резервные источники питания на котельных «АРЭМЗ» и «Центральная», которые, надеются коммунальщики,  закроют вопрос  по остановке насосов и выходу из работы котлов из-за постоянных отключений электрических сетей.

«В настоящий момент  к подаче тепла и ГВС к началу отопительного сезона мы полностью готовы по всем  объектам», — подчеркнул руководитель «ТЭС», а также  отметил, что на всех котельных города имеется запас угля, еще 7 тыс. тонн  твердого топлива для алданцев находятся в пути, начиная с понедельника, уголь будет подходить практически ежедневно.  

«Ситуацию в Алданском районе весь отопительный сезон будем держать на контроле» — пообещал первый заместитель Председателя Правительства РС (Я) А. З. Колодезников.   

Подытожив встречу, врио главы республики сказал об ужесточении подходов по субсидиям в коммунальном комплексе. Сегодня 23 млрд рублей из бюджета республики уходит на субсидии теплоснабжающим организациям. «Этот бардак надо останавливать, — подчеркнул Айсен Николаев. — Мы должны работать честно, и беспорядок, который царит в теплоснабжающих организациях,  не должны покрывать за счет бюджета республики». Также врио главы республики отметил,  что в ближайшие годы будет усилена работа по сносу аварийного жилья в Алданском районе. В федеральном бюджете для республики на снос аварийного жилья на период до 2024 года предусмотрены 25 млрд руб. Финансирование будет открыто с 1 января 2019 года. Строительство жилья пойдет по пути комплексной застройки. Айсен Сергеевич обратил внимание главы районной администрации, что до конца года все планы по каждому населенному пункту, где будет проходить застройка, должны быть определены.

«В республике аварийного жилья очень много,  при распределении средств деньги будут получать те районы, которые окажутся более готовыми их освоить», — заметил врио главы Якутии, подчеркнув при этом, что в Алданском районе самый большой по республике объем аварийного жилья, и в личных интересах  глав муниципальных образований  быть максимально готовыми.  

Источник: Пресс-служба МО «Алданский район».
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