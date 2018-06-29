Тематические туры – это путешествия для увлеченных!

Для тех, кому мало обзорных экскурсий. Кто хочет погрузиться в детали и посвятить путешествие одной идее. Например, творчеству французских импрессионистов. Или понять, как развивался ландшафтный дизайн на примере итальянских вилл и португальских дворцов. Образы Леонардо, мечты Наполеона – наши творческие гиды раскроют секреты великих личностей в соответствующих декорациях.

Перед глазами оживут пейзажи с картин и репродукций импрессионистов. Мы даже дадим вам в руки кисть, чтобы прочувствовать странное слово «плэнер» и создать свой шедевр. В садах и парках Португалии увидим, как в устройстве садов переплелись судьбы Европы. В турах, посвященных великим личностям, заглянем в душу. И гиду, и Наполеону, и себе.

Уникальные материалы. Необычные экскурсии. Специальный выбор городов и троп. Все те подробности, о которых вы мечтали узнать, но было некогда — в рамках особых туров.

Представляем уникальный тур для любителей живописи и искусства «Италия – Франция: по следам Леонардо да Винчи». Маршрут: Вена – Венеция – Флоренция – Винчи – Милан – Клюни – Бурж – Париж – Амбуаз* – Шамбор* – Фонтенбло* – Гейдельберг – Дрезден – Краков.

Заезд 28 июля. Стоимость от 53 928 рублей.

* Наличие действующего шенгена — обязательно!

Открывайте новые места и получайте свежие впечатления

вместе с «ГТА Тур Люкс»!

Всегда рады встрече в фирменном офисе туроператора PEGAS Touristik в г.Якутске:

ул.Кирова, 18, блок В (Бизнес центр, главный вход, 1 этаж).

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