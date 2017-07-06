Тело увидели люди с берега и сразу сообщили в дежурную часть спасателей.

Тело утонувшего на Петуховке молодого человека обнаружено и опознано родственниками. Тело увидели люди с берега и сразу сообщили в дежурную часть спасателей.

Начальник аэромобильного отряда Андрей Карпович находился рядом, он обратился к родственникам погибшего, которые выставили пост. Вместе они проследовали к месту происшествия, где и обнаружили всплывшее тело.

Напомним, 19-летний парень утонул 30 июня, его тело искали до сегодняшнего дня.

Сейчас на месте работает сотрудники правоохранительных органов, сообщают в Службе спасения Якутии.