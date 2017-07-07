Тело мужчины найдено в лесу во время пожара

В Якутии устанавливаются причины смерти мужчины, обгоревшее тело которого обнаружено при тушении лесного пожара.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела неустановленного мужчины в районе лесного массива вблизи города Вилюйска.

Тело мужчины с признаками термического воздействия и остатками сгоревшей одежды обнаружено 5 июля 2017 года около 11 часов 40 минут при тушении пожара в лесном массиве на окраине города Вилюйска.

При этом внешних признаков насильственной смерти криминального характера на теле не обнаружено.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе руководителя Вилюйского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия), сотрудников полиции, экспертов.

Личность погибшего установлена. Им оказался 56-летний мужчина, который, по данным очевидцев, пытался уехать на попутном транспорте в г. Якутск.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.