Тело 60-летней женщины обнаружено на пепелище в Якутии

Пожарные 8 июля обнаружили тело женщины в сгоревшей веранде частного дома в селе Амга Амгинского района Якутии, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу государственной противопожарной службы Якутии.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Кеши Алексеева поступило спасателям в 14:57 часов. Пожарное подразделение прибыло на место ЧП через две минуты, к этому времени горела веранда дома.

«В результате пожара повреждена веранда дома по всей площади, стены и потолочное перекрытие внутри дома на площади 18 кв. метров. Внутри дома обнаружено тело гражданки 1958 года рождения. Усилиями пожарных спасен дом», — уточняется в сообщении.

В тушении пожара была задействована одна пожарная автоцистерна, четыре человека из личного состава ПЧ-1 ОГПС РС №9 по МО «Амгинский улус (район)».