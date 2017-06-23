Телезвезда защитил диссертацию, исследовав творчество своей подруги

Сегодня, 23 июня телезвезда НВК САХА Георгий БЕЛОУСОВ защитил диссертацию на «отлично».

До сих пор у Георгия было одно профильное образование – журналистское. Он окончил ЯГУ, филфак, отделение журналистики у профессора Олега ЯКИМОВА.

И вот сегодня он стал магистром, на отлично защитив свою диссертацию в Институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М. Аммосова.



Тема диссертации Георгия Белоусова называется «Философская лирика поэта Натальи Михалевой – Сайа». Таким образом, он подробно исследовал творчество своей коллеги и подруги Натали Владимировны.

Научным руководителем соискателя выступила Варвара Борисовна ОКОРОКОВА.

Новоиспеченный магистр уже принимает поздравления своих многочисленных друзей и поклонников.