Телезвезда защитил диссертацию, исследовав творчество своей подруги

Сегодня, 23 июня телезвезда НВК САХА Георгий БЕЛОУСОВ защитил диссертацию на «отлично».
До сих пор у Георгия было одно профильное образование – журналистское. Он окончил ЯГУ, филфак, отделение журналистики у профессора Олега ЯКИМОВА.
И вот сегодня он стал магистром, на отлично защитив свою диссертацию в Институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М. Аммосова.
Тема диссертации Георгия Белоусова называется «Философская лирика поэта Натальи Михалевой – Сайа». Таким образом, он подробно исследовал творчество своей коллеги и подруги Натали Владимировны.
Научным руководителем соискателя выступила Варвара Борисовна ОКОРОКОВА.
Новоиспеченный магистр уже принимает поздравления своих многочисленных друзей и поклонников.
Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU