Якутская телезвезда первой величины, шоумэн Георгий БЕЛОУСОВ – МИЧИЛ, теперь еще и издатель! Он представляет первый номер своего частного журнала «Алгыстаах ааттар» («Благословенные имена»).
Обложку первого номера украсила очаровательная Мария ХРИСТОФОРОВА, генеральный директор Медиа-группы «Ситим». В журнале размещены статьи о председателе Конституционного Суда Якутии Александре КИМ-КИМЭНЕ, олимпийском чемпионе Романе ДМИТРИЕВЕ и других знаковых якутянах.
Как сообщает издатель Георгий Белоусов, журнла «Алгыстаах ааттар» можно приобрести в киосках Горпечати, Дома печати, Книжном маркете.
Поздравляем коллегу с новым проектом, желаем новому журналу больших тиражей и благодарных читателей!
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Якутская телезвезда первой величины, шоумэн Георгий БЕЛОУСОВ – МИЧИЛ, теперь еще и издатель! Он представляет первый номер своего частного журнала «Алгыстаах ааттар» («Благословенные имена»).
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Телезвезда представляет собственный журнал!
Якутская телезвезда первой величины, шоумэн Георгий БЕЛОУСОВ – МИЧИЛ, теперь еще и издатель! Он представляет первый номер своего частного журнала «Алгыстаах ааттар» («Благословенные имена»).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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