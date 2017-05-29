Телезвезда представляет собственный журнал!

Якутская телезвезда первой величины, шоумэн Георгий БЕЛОУСОВ – МИЧИЛ, теперь еще и издатель! Он представляет первый номер своего частного журнала «Алгыстаах ааттар» («Благословенные имена»).



Обложку первого номера украсила очаровательная Мария ХРИСТОФОРОВА, генеральный директор Медиа-группы «Ситим». В журнале размещены статьи о председателе Конституционного Суда Якутии Александре КИМ-КИМЭНЕ, олимпийском чемпионе Романе ДМИТРИЕВЕ и других знаковых якутянах.



Как сообщает издатель Георгий Белоусов, журнла «Алгыстаах ааттар» можно приобрести в киосках Горпечати, Дома печати, Книжном маркете.

Поздравляем коллегу с новым проектом, желаем новому журналу больших тиражей и благодарных читателей! comments powered by HyperComments

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