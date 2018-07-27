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Желток
27 июля 2018, 2:28
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Телезвезда и писательница опровергла ужасную ватсап-утку

Неизвестные завистники сыграли злую шутку с очаровательной телезвездой, более четверти века ведущей передачу «Сардана» на НВК САХА, писательницей Сарданой СИВЦЕВОЙ – Даной Сард. По ватсапу распространилась ужасная информация, сопровождаемая ее фотографией, которую телезвезда опровергла в соцсети. Сардана Сивцева пишет:

Друзья, как это понимать? Тьфу-тьфу-тьфу, с Божьей помощью я жива-здорова, работаю и творю, но, оказывается, по ватсапу распространилась следующая информация с моей фотографией! Не ведитесь!!!! И я не Семеновна, а Яковлевна.

 

 

❗❗❗*Дорогие друзья, земляки!

*

Как Вы знаете Сардана сейчас проходит лечение в Южной Корее в госпитале Святой Марии (диагноз: *злокачественный рак шейки матки 2B стадии*). В данное время пройдено 4 химиотерапии и 16 сеансов лучевой терапии, необходимо еще пройти 10 сеансов лучевой терапии, 5 химиотерапий и 6 внутриматочной лучевой терапии. Профессора гарантируют *85% полного выздоровления* при прохождении всех рекомендуемых процедур, для этого нам не хватает еще *600тыс.руб.* и снова мы обращаемся к Вам, ко всем неравнодушным людям помочь нашей сестре победить эту болезнь, жить дальше, растить сына и наслаждаться каждой минутой🙏🙏🙏

Наша семья к сожалению не в силах осилить такую большую сумму, поэтому мы еще раз просим Вашей помощи 🙏🏻🙏🏻🙏 С Вашей помощью Сардаана обязательно победит болезнь✊🏻✊🏻✊🏻 Пусть будет по *50, 100 рублей*, с миру по ниточке мы соберем нужную сумму, пусть добро вернется каждому в 100 крат🙏🙏🙏

 

 

*Реквизиты:*

 

Банк: ПАО Сбербанк

Кор/счет 30101810400000000609

БИК 049805609

Счет получателя: 42307810776190023759

Ф.И.О получателя: Сивцева Сардана Семеновна

 

 

*Моб.банк 89243602733*

Номер карты 5469 7600 1065 7080 ( Сивцева Сардана Семеновна)

 

 

*Моб.банк 89244683548*

Номер карты 5336 6900 7259 6895 (Сивцева Людмила Михайловна — мама)

 

 

*Моб банк 89245619113*

Номер карты 4817 7600 7394 9962 (Сивцев Андрей Семенович — брат)

 

 

Возможно, речь идет о другой женщине, тезке и однофамилице звезды. Как пишут в аккаунте Сарданы Яковлевны, деньги собирали для девушки с таким же именем и фамилией, жительницы Намского улуса, которая проходит лечение в Южной Корее. Но на каком-то этапе неизвестные прикрепили к сообщению фото телезвезды, и понеслась.

Телеведущая и опровергла информацию, получившую широкое распространение в ватсапе.

Ее многочисленные друзья советуют обратиться в полицию, сочувствуют, называя происходящее кощунством и утешают, предрекая долгую и активную жизнь.

В общем, у любимицы публики — телеведущей Сарданы Сивцевой все хорошо. Произошла то ли путаница, то ли распространяется преднамеренная ложь.

 

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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