Телезвезда еще раз стала мамой!

Очаровательная Виктория ВАРЛАМОВА-КОНТОЕВА, телезвезда, пресс-секретарь «Сахаэнерго» и общественный деятель, активистка якутского отделения «Матерей России», лидер проекта ответственного родительства «Кэрэ ситимэ» в первый день весны еще раз стала мамой!

Она родила третьего ребенка – прелестную малышку, у которой тоже «фирменные» ямочки на щечках. Виктория вплоть до родов была очень активной. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Теперь у Виктории и Станислава КОНТОЕВЫХ — три дочери, один зять и одна внучка. И они вновь — молодые родители! Поздравляем семью Контоевых с пополнением!