Телевизор опасен для мужской силы

Много уже сказано и написано о том, что может угрожать мужской силе. Считается доказанным, например, что не самым благоприятным образом влияет на сексуальную жизнь работа. Однако многие из обывателей совершенно не разделяют такого вывода, сделанного учеными. Интересно, если работа отрицательно сказывается на потенции, то как, в таком случае, на ней сказывается досуг?

Этим вопросом задались специалисты из Гарвардского университета, а в качестве вида досуга и предмета своего исследования, они выбрали просмотр телепередач. Прежде всего, они в ходе своего исследования пришли к выводу, что свободное времяпрепровождение влияет на сексуальную жизнь мужчин совсем не меньше, чем работа.

Чтобы подтвердить свои выводы, ученые Гарварда систематизировали результаты предыдущих исследований, проведенных еще 2 -3 года тому назад. На их основании были сформулированы выводы, которые в полном изложении опубликованы в британском спортивно-медицинском издании British Journal of Sports Medicine.

В докладе содержится информация о том, что в итоге многомесячных наблюдений за мужчинами (к исследованию привлекли 189 студентов в возрасте от 18 до 22 лет с отменным состоянием здоровья), было установлено, что при просмотре телевизионных передач в течение десяти и более часов ежедневно, возникает реальная угроза семени.

Главной причиной такого является то, что человек, который проводит время у телевизора – малоактивен, а это ведет к проблемам, связанным и с половой активностью. Ученые Гарварда даже подсчитали, что при таком режиме, активность молодого мужчины снижается на 14%. Можно от себя добавить, что вывод британских специалистов не вызывает сомнения, потому что десятичасовое пребывание у телевизора может привести и не только к сексуальным расстройствам.