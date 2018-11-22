Телеканал «Якутия 24» покажет пресс-конференцию об изменениях параметров пенсионной системы

Телеканал «Якутия 24» покажет прямую трансляцию с пресс-конференции управляющего Отделением ПФР по РС(Я) Георгия Степанова об изменениях параметров пенсионной системы.

Пресс-конференция «35 дней до: что нужно знать об изменениях в пенсионной системе России?» состоится в Республиканском медиа-центре «Сахамедиа» 27 ноября в 11.00 часов.

С 1 января 2019 года в нашей стране начнется реализация федерального закона, подписанного президентом РФ 3 октября 2018 года. Новый закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» утвердил изменения общеустановленного пенсионного возраста на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Фото: http://www.pfrf.ru