Телефонный мошенник представился начальником ГАИ

Сотрудниками управления уголовного розыска МВД Якутии установлен подозреваемый в совершении серии мошеннических действий, совершенных на территории республики.

В первом из эпизодов, к потерпевшему – работнику торговой организации, поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился начальником ГАИ. Злоумышленник попросил доставить в управление ГИБДД подарочные сертификаты одного из магазинов, где работал пострадавший, которыми якобы должны поощрить личный состав в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Подготовив необходимое количество сертификатов житель г.Якутска отправился на предполагаемый адрес клиента.

Когда торговый представитель находился по пути следования на указанный мошенником адрес, к нему поступил повторный звонок, с просьбой перечислить на телефонный номер деньги в размере 7500 рублей. В ходе разговора мужчину обнадежили, что вернут деньги сразу при получении сертификатов. Однако, подъехав на указанный адрес, пострадавший не нашел своего «клиента», а телефонный номер с которого к нему поступали звонки стал недоступен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска Якутии был установлен подозреваемый в совершении указанного преступления. Им оказался 42-летний ранее судимый уроженец Краснодарского края, проживающий в Республике Адыгея. Оказалось, что на его счету 6 эпизодов подобных мошеннических действий, совершенных в отношении жителей Якутии.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Продолжается расследование преступных деяний фигуранта по остальным эпизодам.