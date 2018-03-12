Телебашня Якутска замерцает всеми цветами радуги

15 марта в городе Якутске в прямом эфире на канале НВК «Саха» к 55-летию якутского телевидения состоится торжественный запуск архитектурно- художественной иллюминации телебашни города Якутска. В студию приглашены руководство республики, ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», ветераны связи, работники телевидения, которые принимали участие в установке крупнейшего сооружения на вечной мерзлоте и запуске первых телепередач.

Для того, чтобы самый высокий объект города в темное время суток превратился в узнаваемый и современный объект, была разработана уникальная концепция подсветки телебашни. Директор «РТПЦ Республики Саха (Якутия)» Станислав Кузнецов рассказал: «Башня разбита по высоте на семь зон. С помощью системы контроллеров можно будет создавать бесчисленное множество светодинамических сцен: переливания, мерцания, сияния, эффекта маяка».

Министр связи и информационных технологий республики Александр Борисов отметил, что теперь телебашня Якутска станет одним из символов, главных украшений города и будет радовать глаз тысяч горожан и туристов.

Подсветка телебашни была разработана по заказу ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Для подсветки башни используются 134 прожектора и светодиодные LED.

Включение иллюминации телебашни запланировано на 15 марта в 21 час 15 минут.

Информационная справка:

Башня в г.Якутске, высотой 225,875м, введена в эксплуатацию в 1982 году. Башня представляет собой пространственную решетчатую металлическую конструкцию. Башня собрана из 31 секций, стыкованных через фланцевые соединения на болтах нормальной точности.