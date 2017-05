Технопарк «Якутия» и АЭБ встретились с профессором MIT

Вчера, 16 мая, прошла рабочая встреча председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Людмилы НИКОЛАЕВОЙ с директором Технопарка «Якутия» Анатолием СЕМЕНОВЫМ и профессором Массачусетского технологического института Брентом Д. РАЙАНОМ.

На этой неделе Якутск посетил глава Группы городского проектирования и развития, Департамента городского планирования и исследований Массачусетского технологического института (MIT, США, шт. Массачусетс), профессор Брент Д. Райан. Профессор Райан, один из крупнейших мировых специалистов в урбанистике, уже не раз посещал Россию как с лекциями, так и с исследованиями, основным направлением которых были моногорода. В конце марта этого года Центр городских исследований SKOLKOVO объявили о совместной работе с MIT в рамках глобального проекта «Arctic Partnership for International Research and Education (PIRE): Promoting Urban Sustainability in the Arctic», где профессор Райан представляет американскую сторону. Якутск стал первым в списке городов, которые профессор планирует посетить в своей поездке по России.

Одним из пунктов вчерашней программы профессора Райана стало посещение Технопарка «Якутия» и ознакомительная экскурсия, в которой поучаствовала также председатель Правления Алмазэргиэнбанка Людмила Николаева. Директор Анатолий Семенов лично провёл гостей по всей территории Технопарка, продемонстрировав его достижения. Под своей крышей Технопарк собрал как научно-исследовательские, так и производственные предприятия, как старт-апы, так и уже активно работающие. Во время обзорного посещения гостям были показаны многочисленные инновационные разработки резидентов Технопарка из самых разных областей: рыбный завод, безотходно совмещённый с гидропонной фермой; лаборатория генных исследований; мастерская обработки отходов производства из мамонтовой кости и многое другое.

Главной целью совместного проекта MIT и Сколково является сбор данных и создание общего индекса, который бы позволил оценивать развитие городов Дальнего Севера по единой шкале, сравнивать их между собой, и давать рекомендации по применению городских политик. Проект имеет междисциплинарный характер, что позволяет интегрировать в него методы исследований, применяемые в широком спектре научных дисциплин – от климатологии и гидрологии до социологии, экономики и городского планирования. Банк, как ключевая фигура в формировании финансовой среды города, не может не участвовать в подобного рода проектах. Людмила Николаева согласилась с перспективностью многих проектов и проявила большой интерес в их финансировании путём предоставления дешёвых кредитных ресурсов. «Будущее – именно за подобными инновационными проектами. В этом отношении особенно приятно работать с молодёжью», – говорит Людмила Валерьевна. Подтверждением этим словам стало выступление студентки кафедры Архитектуры и городского строительства Инженерно-технического института СВФУ Ульяны Григорьевой со своим дипломным проектом – виденьем будущего Технопарка.

Руководители предприятий более детально обсудили дальнейшее сотрудничество, а также договорились об участии Алмазэргиэнбанка в «Форсайт-Флоте». «Форсайт-Флот» представляет собой уникальную платформу для коммуникаций, не имеющую аналогов в мире. В ходе интенсивного мозгового штурма участники «Флота» генерируют идеи и составляют из них дорожные карты, направляющие отраслевое и территориальное развитие во многих сферах – социальной, экономической, в государственном управлении. Стороны согласились, что если объединить рекомендации, которые профессор Райан сможет дать по окончании его исследований, с полезным потенциалом инициатив, которые будут созданы во время «Форсайта», это, несомненно, должно принести свои плоды и улучшить жизнь в городе.