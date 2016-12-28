Технопарк «Якутия» — 5 лет на реализации инновационных проектов

Сегодня, 28 декабря Технопарк «Якутия» отметит свой первый юбилей — 5 лет со дня открытия. Решение о создании ГАУ «Технопарк «Якутия» было принято главой Республики Саха (Якутия) Егором БОРИСОВЫМ 28 декабря 2011 г.

Прошло ровно 5 лет с момента подписания документа, и достигнутые результаты не могут не впечатлять, за это время Технопарк «Якутия» объединил под своей крышей свыше 100 стартапов, которые ежегодно производят товары на сотни миллионов рублей. Местные инновации уверенно продвигаются на внутреннем и внешнем рынках вопреки суровому климату и транспортной изоляции.

Технопарк стал уникальной площадкой в республике, объединяющую образовательную, научно-исследовательскую и производственную сферы. Под крылом якутского технопарка замыслы претворяются в жизнь: получают научное сопровождение, производственные площади, инвестиции — все необходимое для налаживания производства.

На данный момент, Технопарк «Якутия» и его филиал г. Нерюнгри — является единственными на Дальнем Востоке и представляют собой многофункциональные центры с размещенными на его территории производственными, офисными и иными площадками для резидентов. Где всё это собрано воедино, чтобы решение каждой конкретной задачи, стоящей перед инноваторами, отвечало общемировым стандартам качества.

Сегодня Технопарк предлагает начинающему инновационному бизнесу наиболее полную и цельную цепочку поддержки: от «упаковки» проекта, привлечение инвестиций, услуги инжиниринга, до выхода на промышленный уровень и получение всех преференций от режима ТОР, – в режиме «одного окна».

Задача технопарка — чтобы человек, пришедший с идеей, вышел со стен Технопарка с отлаженным производством. На сегодняшний день в технопарке 89 предприятий-резидентов, которые производят товаров на 998 миллионов рублей, платят более 258 миллионов рублей налогов. За это время создано 454 рабочих мест.

С каждым годом увеличиваются как объемы производства и количество новых рабочих мест. За время работы Технопарка «Якутия» отработали полный цикл — дали жизнь 27 предприятий, которые стали первыми резидентами. Будущие руководители этих предприятий пришли в технопарк с оригинальными идеями, не подкрепленными ничем, кроме веры в успех.

На рынке уверенно заявили о себе такие компании, как производитель котлов длительного горения «Саха Липснеле», «Бигэ» — производящие свыше 100 тонн краски в месяц. Компания «Бигэ» открыла представительство и в Новосибирске, где закупают стройматериалы предприятия всего Дальнего Востока. «Саханефтеобисорб» проект из Института проблем нефти и газа СО РАН, производство сорбентов против розлива нефтепродуктов, «Хоту-бакт» проект из Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, получивший в прошлом году статус резидента «Сколково» и многие другие.

Стоит отметить, что технопарк работает с федеральным фондом «Сколково», находит партнеров за рубежом. Гордостью Технопарка «Якутия» является то, что пять резидентов Технопарка стали резидентами «Сколково». Помогает то, что Технопарк является членом ASPA (Ассоциации технопарков Юго-Восточной Азии) и ориентирован на огромный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отрадно, что Технопарк «Якутия» получил статус члена Всемирной ассоциации технопарков (IASP), которая несет миссию по созданию глобальной сети, объединяющей технопарки и инновационные центры по всему миру, способствующей их росту и развитию. Первый экспортный контракт был подписан в 2014 году на поставку в Китай нанокомпозитных добавок к кормам.

Технопарк участвует и радует победами на различных мероприятиях, выставках, конференциях, форумах, хакатон, стартап турах республиканского и федерального значения. И это является немаловажным аспектом развития Технопарка.

Любой технопарк должен развиваться и расширяться. По инициативе технопарка создан индустриальный парк «Кангалассы», получивший поддержку на федеральном уровне, Правительство России присвоило ему статус территории опережающего развития. Шесть выпускников технопарка построили заводы и в ближайшие месяцы запустят свое производство.

Благодаря работе Технопарка «Якутия» реализуются инфраструктурные проекты. Впереди строительство второй очереди технопарка, IT-парка. Для северян IT-технологии – идеальное место приложения сил.

Созданный в 2013 году в Нерюнгри филиал технопарка «Якутия» уверенно занял свою нишу среди предприятий района, ориентированных на создание эффективной базы для внедрения новейших технологий и научных разработок.

Немаловажно, что в начале 2017 года в г. Якутск стартует самый масштабный стартап-проект в России — роуд-шоу инновационных проектов Open Innovations Startup Tour. Это важное событие для Якутии представляет не только конкурс проектов, но и большую образовательную программу, общение с менторами и гуру бизнеса.

За эти годы большую роль в становлении Технопарка сыграла поддержка властей республики, главы Якутии и правительства, Северо-Восточного федерального университета, якутского научного центра, институтов, якутской венчурной компании. Всеми успехам компания обязана во многом партнерам и, конечно же, дружному сплоченному коллективу, который сформировался за эти годы.

Во всем индустриальном мире технопарки служат ключевым элементом инфраструктуры современной инновационной экономики. Они укрепляют завоеванные экономикой позиции и формируют новые направления производственной деятельности, усиливающие конкурентоспособность на глобальном рынке. Технопарк «Якутия» позволит поднять на принципиально иной уровень качество жизни каждого жителя республики, более полно раскрыть потенциал наших людей. А это и есть высшая цель социально-экономической политики.