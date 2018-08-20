Технические воды прорвали дамбу на якутской реке. Виновата АЛРОСА?

В Мирнинском районе зафиксировано поступление технической воды в результате перелива через дамбу на р. Ирелях. Причиной послужили сильные ливневые дожди.

На место происшествия выехали инспекторы Мирнинского комитета охраны природы. В ходе проверки будет проведен осмотр акватории, береговой линии водных объектов р. Ирелях и р. Малая Ботуобия, отобраны пробы воды. По результатам экологической экспертизы проб будет принято процессуальное решение.

Специалисты Минэкологии Якутии опровергают информацию о том, что в технической воде присутствует сероводород.

«Загрязнение возможно взвешенными веществами, солевыми компонентами», — уточняют специалисты.

В настоящее время Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) направлены запросы в АК «АЛРОСА» и администрацию Мирнинского района.