Театру эстрады представили нового директора

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Сегодня, 1 июня 2018г. министр культуры и духовного развития РС(Я) Владимир Тихонов официально представил коллективу театра эстрады нового директора Татьяну Николаевну Чаранскую.
Решение о назначении на должность директора АУ «Государственный театр эстрады» РС(Я) Татьяны Чаранской согласован с Администрацией Главы Республики Саха (Якутия) ) и Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.05.2018г. №323 – А3 издан Приказ Министерства культуры РС(Я) №28 от 29 мая 2018
Ранее Татьяна Чаранская занимала должность заместителя директора АУ «Государственного театра эстрады» РС(Я).
Источник: АУ «Государственный театр эстрады» РС(Я).