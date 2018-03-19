Театральная семья Лены и Гернота Гримм осталась без крова

Утром 18 марта сгорел дом, в котором жила театральная семья — режиссер Лена ИВАНОВА-ГРИММ, актер Гернот ГРИММ и их сын Теодор, сообщает школа «Айыы кыhата», где учится ребенок.



К счастью, хозяева живы-здоровы. Но имущество спасти не смогли, говорится в сообщении от школы.

Неравнодушных просят всех откликнуться на горе семьи Гримм и помочь, кто чем может.

Мобильный банк Елена Иннокентьевна Гримм: 89644247674,

4276 7612 4620 2200 — карта Елена Иннокентьевна Гримм.

Лена Иннокентьевна Иванова-Гримм — театральный и эстрадный режиссер, клипмейкер.

Родилась 11 августа 1976 г. в с.Чурапча Чурапчинского района ЯАССР.

— 1993г. закончила среднюю общеобразовательную школу с. Борогонцы Усть-Алданского улуса.

— 1999г. закончила Республиканский колледж культуры и искусств г. Якутск по специальности „Режиссер эстрадных и театрализованных представлений»

— 2001-2006г. Арктический государственный институт культуры и искусств г.Якутск по специальности „Режиссер драмы». (Худ. рук. курса Борисов А.С.)

Театральные постановки

В Саха театре:

Дипломный спектакль «Ступеньки ведущие в небо» по повести А.Кобэ «Женщина в песках»( инсценировку и перевод с русского на якутский язык осуществила сама) (2006) ;

«Хара кыталык» («Черный стерх») по роману И. Гоголева (2010);

спектакль-реквием «Урун кун сырдыга» („Свет белого солнца») (2012);

„Чиччик» по сказочной повести Э.Т.А.Гофмана „Крошка Цахес…»(2013);

моно-спектакль „Ахтыл5ан» по поэзии Саргыланы Гольдеровой (2012).

В Театре юного зрителя:

Спектакль „Милосердный богатырь» (по олонхо П.Решетникова) , который был номинирован на Национальном театральном фестивале „Золотая маска» в конкурсе „Эксперимент» (2008г.);

В Театре танца:

„Легенда о северной звезде» по сказке-легенде И. Гоголева „Аранас сулус»(2011)

В детском музейном театре-студии:

„Снежная королева» по Е.Шварцу и Г.Х.Андерсена (2007);

В Горно-Алтайском Национальном драматическом театре им.П.В.Кучияк:

„Ступеньки, ведущие в небо» по роману Абэ Кобо „Женщина в песках» (2012)

С 2012г. режиссер-постановщик Театра Олонхо.

В 2012г. поставила спектакль-композицию по произведениям А.Е.Кулаковского „Ырыа-Хоhоон».

В 2008г.- режиссер музыкального видеоклипа для песни „Куустээх санаа» рок-группы „Абсидиан». Клип получил главный приз „Лучший клип года» по версии НВК РС(Я) (Государственное телевидение и радио Республики Саха).

Режиссер-постановщик республиканских мероприятий:

2008г. шоу-программа „Президентская елка» для школьников Республики Саха на арене Государственного цирка РС(Я);

2008г. Режиссер-организатор театрализованного показа „Якутские национальные ритуалы» „Дом Радио» („Maison de la Radio») г.Париж, Франция;

2012г. Декабрь. Режиссер-постановщик Национального конкурса красоты „Мисс Якутия 2012″ на арене закрытого стадиона „Триумф»;

2012г. Декабрь. Режиссер-постановщик Юбилейного шоу „Айыы Куо. 20 лет» на арене закрытого стадиона „Триумф»;

-2012г. Декабрь. Режиссер-постановщик конкурса молодых моделей «The Best Child Model» на арене закрытого стадиона „Триумф».