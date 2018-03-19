Театральная семья Лены и Гернота Гримм осталась без крова

Утром 18 марта сгорел дом, в котором жила театральная семья — режиссер Лена ИВАНОВА-ГРИММ, актер Гернот ГРИММ и их сын Теодор, сообщает школа «Айыы кыhата», где учится ребенок.
К счастью, хозяева живы-здоровы. Но имущество спасти не смогли, говорится в сообщении от школы.
Неравнодушных просят всех откликнуться на горе семьи Гримм и помочь, кто чем может.
Мобильный банк Елена Иннокентьевна Гримм: 89644247674,
4276 7612 4620 2200 — карта Елена Иннокентьевна Гримм.
Лена Иннокентьевна Иванова-Гримм — театральный и эстрадный режиссер, клипмейкер.
Родилась 11 августа 1976 г. в с.Чурапча Чурапчинского района ЯАССР.
— 1993г. закончила среднюю общеобразовательную школу с. Борогонцы Усть-Алданского улуса.
— 1999г. закончила Республиканский колледж культуры и искусств г. Якутск по специальности „Режиссер эстрадных и театрализованных представлений»
— 2001-2006г. Арктический государственный институт культуры и искусств г.Якутск по специальности „Режиссер драмы». (Худ. рук. курса Борисов А.С.)
Театральные постановки
В Саха театре:
Дипломный спектакль «Ступеньки ведущие в небо» по повести А.Кобэ «Женщина в песках»( инсценировку и перевод с русского на якутский язык осуществила сама) (2006) ;
«Хара кыталык» («Черный стерх») по роману И. Гоголева (2010);
спектакль-реквием «Урун кун сырдыга» („Свет белого солнца») (2012);
„Чиччик» по сказочной повести Э.Т.А.Гофмана „Крошка Цахес…»(2013);
моно-спектакль „Ахтыл5ан» по поэзии Саргыланы Гольдеровой (2012).
В Театре юного зрителя:
Спектакль „Милосердный богатырь» (по олонхо П.Решетникова) , который был номинирован на Национальном театральном фестивале „Золотая маска» в конкурсе „Эксперимент» (2008г.);
В Театре танца:
„Легенда о северной звезде» по сказке-легенде И. Гоголева „Аранас сулус»(2011)
В детском музейном театре-студии:
„Снежная королева» по Е.Шварцу и Г.Х.Андерсена (2007);
В Горно-Алтайском Национальном драматическом театре им.П.В.Кучияк:
„Ступеньки, ведущие в небо» по роману Абэ Кобо „Женщина в песках» (2012)
С 2012г. режиссер-постановщик Театра Олонхо.
В 2012г. поставила спектакль-композицию по произведениям А.Е.Кулаковского „Ырыа-Хоhоон».
В 2008г.- режиссер музыкального видеоклипа для песни „Куустээх санаа» рок-группы „Абсидиан». Клип получил главный приз „Лучший клип года» по версии НВК РС(Я) (Государственное телевидение и радио Республики Саха).
Режиссер-постановщик республиканских мероприятий:
2008г. шоу-программа „Президентская елка» для школьников Республики Саха на арене Государственного цирка РС(Я);
2008г. Режиссер-организатор театрализованного показа „Якутские национальные ритуалы» „Дом Радио» („Maison de la Radio») г.Париж, Франция;
2012г. Декабрь. Режиссер-постановщик Национального конкурса красоты „Мисс Якутия 2012″ на арене закрытого стадиона „Триумф»;
2012г. Декабрь. Режиссер-постановщик Юбилейного шоу „Айыы Куо. 20 лет» на арене закрытого стадиона „Триумф»;
-2012г. Декабрь. Режиссер-постановщик конкурса молодых моделей «The Best Child Model» на арене закрытого стадиона „Триумф».