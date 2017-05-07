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7 мая 2017, 10:44
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Театр танца представил ветеранам праздничный концерт ко Дню Победы

Приближается Великий праздник — День Победы. 9 Мая — это не просто праздник, это — один из великих дней, почитаемый не только в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков странах мира. День Победы — это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим образом не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионы солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных событиях и великом разгроме фашистских войск, прекратившем ад.
Коллектив Национального театра танца искренне поздравляет участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня время вспомнить каждый день из 1418 дней и ночей горя и страданий, поражений и побед прошедшей войны XX столетья! И время вспомнить каждого солдата и поклониться труженикам тыла! Помнить, чтобы жить без войн на Планете Земля! Жизнь продолжается, но память о тех, кто ее нам подарил, останется в наших сердцах и душах навсегда! Низкий Вам поклон дорогие участники войны, ветераны войны и тыла, долгих лет жизни, спокойной, достойной старости, благополучия и здоровья!
5 мая артисты Национального театра танца представили праздничный концерт к 72-годовщине Дня Великой Победы для ветеранов тыла и труда, отдыхающих в профилактории «Чэбдик». Торжественным номером «Приветственный танец» открыли концерт танцоры. Молодые люди вышли с чоронами и дэйбиирэми, напоминия о приближении долгожданного лета и праздника ысыах. Артисты прославленного оркестра под управлением дирижера Анюты ИВАНОВОЙ исполнили попурри на песни военных лет. Аксакал театра Дмитрий АРТЕМЬЕВ посвятил светлой памяти отца, ветерана Великой отечественной войны, переселенца из Чурапчи, стрелка 244 Таманской дивизии Егора Никифоровича АРТЕМЬЕВА танец воина-солдата на песню «Журавли», покорив сердца и души зрителей. Состоялся дебют у Артура СЕМЕНОВА, прочитавшего с большим волнением и трепетом стихотворение Ивана КОРЯКИНА – Уйбаана Бөтүүнүскэйэ «Сиидэлэммит көлүөнэ – сэрии сылларын оҕолоро». В зале в основном сидели ветераны – дети войны, вспоминавшие то далекое военное детство…
Большой популярностью всегда пользуется у зрителей матросский танец «Яблочко». Молодые и удалые артисты балета Алексей МАКСИМОВ и Семен КУЗЬМИН лихо отплясали задорный номер, показали сложнейшие трюки, получили восторженные БРАВО! БРАВО! БРАВО!
Как всегда блестяще выступили с сольными номерами солисты – виртуозы Владимир БОЯРСКИЙ, Виктор ВИНОКУРОВ – ДАБАЙААН, Лена МИХАЙЛОВА.
Наш якутский Хомус стал всемирно известным инструментом. Он является одним из самых любимых и распространенных музыкальных инструментов народа саха. В праздничном концерте выступили хомусисты – импровизаторы, лауреаты международных и Всероссийских конкурсов, артисты этно-группы «Айар Кут» Василена ШАРИНА, Георгий СЛЕПЦОВ – ЧАҔЫЛХАН. В первом номере Георгий поздравил зрителей с Днем Победы, представил традиционную игру «Сыыйа тардыы», а в дуэте с Василеной Шариной номер на хомусе в современной интерпретации. Восхищенные взгляды зрителей, аплодисменты с середины номера воодушевили хомусистов. С творчеством заслуженного артиста Республики Владислава ПОПОВА зрители знакомы давно. Шуточный «Русский танец с табуреточкой» в его исполнении от начала до конца сопровождался громкими овациями. Лирическое адажио из спектакля «Бэрт Хара» в исполнении Виолетты НОГОВИЦЫНОЙ и Прокопия ГРИГОРЬЕВА увела зрителей в чарующий сказочный мир Срединной земли.
Артур СЕМЕНОВ известен не только как хомусист – импровизатор, но и как вокалист. Премьера песни «Сылааһынан сыдьаай» в его исполнении оказалась очень – очень удачной, зрители долго не отпускали его со сцены.
Танец «Северные картинки» в постановке Афанасия СОЛОВЬЕВА занял уверенную нишу в репертуаре. Без этого танца не обходится ни одни гастроли по республике и миру. Уже несколько поколений артистов исполняют его с большой любовью. В этот вечер Лариса ЕГОРОВА и Владислав ПОПОВ исполнили мастерски, с яркой актёрской игрой.
Одной их ведущих концерта выступила Василена Шарина, подарившая попурри известных и любимых песен о войне. Завершился праздничный концерт под бурные аплодисменты танцем «Узоры».
В знак благодарности культрорганизатор профилактория Надежда АНАНИНА вручила Благодарность коллективу Театра танца за зрелищный содержательный концерт. В своей речи она отметила слаженную работу с театром, особо теплые слова адресовала главному администратору Алевтине ЛУКИНОВОЙ.
Артисты театра танца выразили огромную благодарность за прекрасный прием, эмоции, восторг зрителей, ветеранов, работников профилактория и пожелали крепкого здоровья, долголетия, благополучия.

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Источник: Вера ЧЕРНОГРАДСКАЯ, пресс-центр Театра танца
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