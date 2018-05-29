Театр оперы и балета приглашает на балет «Геометрия движения»

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«Геометрия движения»
Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона приглашает любителей танца 30 мая в 18:30 часов на премьеру одноактного балета «Геометрия движения» в хореографии и постановке заслуженной артистки России и Якутии Екатерины Тайшиной.
В этот вечер вас ждут необыкновенные яркие этюды современной хореографии в исполнении молодых артистов балета театра, которые очаруют зрителей своей самобытностью и оригинальностью.
Художник – постановщик: заслуженный деятель искусств РС (Я) Саргылана Иванова.
Художник по свету: Иван Шандровский
Спектакль идет под фонограмму.
Цена билета: 500 руб.
Справки по телефонам: 36-06-90
Онлайн – продажа: afisha.ykt.ru
Рейтинг: 12+
Фото с репетиций Саргыланы Митькиновой