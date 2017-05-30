Администрация Саха академического театра им. П.А. Ойунского в этот театральный сезон запускает вторую благотворительную акцию в помощь детям- инвалидам.

Первая акция прошла в декабре 2016г. под названием «Подари детям праздник». Горожане выкупили билеты на утренник «Кыталыктар кырдаллара» (Долина Стерхов) и сделали подарок на Новый год детям из неимущих семей. Мы благодарим наших неравнодушных друзей театра и жителей нашего города: Яковлеву Марию Алексеевну, Петрову Ольгу Николаевну , Бурцеву Татьяну Владимировну, Никитина Захара Николаевича, Захарову Галину Николаевну, Лукину Василину Павловну, Яковлева Федора Дмитриевича, Макарова Николая Афанасьевича, Андрееву Ларису Константиновну, Бордонскую Евгению Егоровну, Григорьева Ольгу Григорьевну, Евсееву Сардану Дмитрьевну, Кайгородову Зою Игнатьевну, Андрееву Марию Константиновну.

Вторая акция «Театр начинается с детства» посвящается к Международному Дню защиты детей. Купив билеты на спектакли «Юбилей. Предложение» А. Чехова на 9 июня и «Письма с фронта» М. Варбут на 11 июня, вы дарите детям счастливые моменты прикоснуться с Миром Театра. За два дня наши маленькие зрители, забыв свои болезни, увидят известную русскую классику и новый музыкальный спектакль.

Уважаемые горожане и гости столицы, подарите детям радость. Ведь ваш вклад в помощь детям станет залогом Доброты, Сострадания и Любви.

Справки по телефонам: 34-13-31; 34-28-21