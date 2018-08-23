Театр Камала в Якутии

В рамках программы «Большие гастроли. Межрегиональная программа» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства Культуры РФ впервые в Якутск в составе 38 человек прибыл коллектив Татарского академического театра имени Галиасгара КАМАЛА.

День приезда наших коллег, 21 августа, совпал с мусульманским праздником Курбан – байрам, поэтому коллективы театров имени Ойунского и Олонхо решили познакомить их с якутским национальным праздником Ысыах и познакомить их с традициями, представить алгыс и станцевать Осуохай с гостями.

22 августа в Доме Правительства Республики Саха (Якутия) состоялась встреча руководства министерства культуры и духовного развития республики и Татарского театра с участием врио заместителя председателя Правительства РС (Я) Ольги БАЛАБКИНОЙ, первого заместителя министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислава ЛЕВОЧКИНА, заместителя министра культуры и духовного развития РС(Я) Марины СИЛИНОЙ, директора ТГАТ им.Г.Камала Ильфира ЯКУПОВА, главного режиссера и художественного руководителя ТГАТ им.Г.Камала Фарида БИКЧАНТАЕВА, и директора Саха академического театра им. П.А.Ойунского Анатолия НИКОЛАЕВА. В ходе встречи стороны обсудили о дальнейшем сотрудничестве в сфере культуры и искусства между Татарстаном и Якутией.

Затем в тот же день на сцене Саха Театра гости показали драму «Пришлый» в постановке Фарида БИКЧАНТАЕВА. В официальной части до спектакля, министр культуры и духовного развития Якутии Владимир ТИХОНОВ вручил директору ТГАТ им.Г.Камала Ильфиру ЯКУПОВУ звание «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)», а главному режиссеру и художественному руководителю ТГАТ им.Г.Камала Фариду БИКЧАНТАЕВУ юбилейный памятный знак «385-лет Якутия с Россией».

Гастроли татарского театра закончатся 23 августа комедией «Зятья Гэргэри».

Ильфир ЯКУПОВ: «Мы сотрудничаем с Саха театром и театром Олонхо уже несколько лет. Их спектакли принимали участие на фестивале Навруз, который проходит у нас в Казани. А сейчас благодаря поддержке Министерства культуры России мы получили финансовую поддержку и смогли впервые приехать в Якутию и представить наш театр якутскому зрителю.

Данное событие знаковое, так как наши театры ровесники — нам тоже уже 110 лет и, как мне кажется, мы понимаем друг друга не только на языке театра, но также связаны, разумеется, и как тюркские народы. Нам очень близок якутский тойук — он завораживает и каждый раз во время проведения фестиваля театралы всегда спрашивают, приедет ли якутский театр.

А еще, помимо показа спектаклей, мы проведем переговоры с Министерством культуры Якутии. Я знаю, что в Арктическом институте культуры есть театральное отделение, а у нас есть казанский театральный институт. И быть может мы наладим сотрудничество и по этому направлению. То есть мы хотим наладить более тесное сотрудничество с Якутией».

Фарид БИКЧАНТАЕВ: «Конечно, поскольку мы находимся близко от Москвы, то влияние российской и европейской театральной традиции, конечно, оказывает большое влияние на наш театр.

Если же говорить о национальной драматургии, то с ней всегда были проблемы, но эти проблемы испытывают все национальные театры. Мы, конечно, проводим конкурсы, стараемся найти новых авторов, привлекаем и русскоязычных татарских писателей, которых, кстати, довольно много.

Иногда даже переводим этих авторов на татарский. А что касается мировой драматургии, то диапазон у нас довольно широкий. У нас есть и постановка по киносценарию Джима Джармуша, есть Вырыпаев, а также спектакль по пьесе норвежского драматург Юна Фоссе, который номинировался на «Золотую маску». Но в тоже время, конечно, в репертуаре и классика, как, например, Мольер. В общем, я бы сказал, что мы стараемся не замыкаться, а если замкнемся, то нас просто накроет».

Народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист России НиколайДУНАЕВ: «Очень интересный танец, мы все с радостью поучаствовали. Чувствуешь энергию людей. А люди здесь добрейшие, с открытой душой. Это видно! Мы, конечно, много слышали про ваш край, но здесь никогда не были. Я только видел постановку Андрея Борисова «Желанный берег» по Айтматову. О, какой это спектакль! Оформление – будто океан! Слава художнику, Саха театру и Андрею Борисову!»