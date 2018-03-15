Театр эстрады примет участие в республиканском фестивале «САТА»

Заслуженная артистка РС(Я) Валентина Романова-Чыскыырай примет участие в Х Республиканском театральном фестивале «Сата» с моно-спектаклем «Кетебун» («Мой полет»), который проходит в г. Нюрба с 24 по 28 марта.

Фестиваль проводится с 1993 года и в этом году проходит десятый раз. В нем примут участие Сахатеатр, театр Олонхо, Нюрбинский театр, Нерюнгринский театр, Мирнинский театр, Театр юного зрителя и Колледж культуры и искусств.

В 2017 году Валентина Романова-Чыскыырай произвела фурор с моно-спектаклем «Кетебун» в XIII Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз» в г. Казани и IX Международном театральном фестивале камерных театров и спектаклей малых форм «Молдфест.рампа.ру» в Республике Молдова г.Кишинев, где спектакль был высоко оценен театральными критиками.

Олег Лоевский – театральный критик (г.Екатеринбург):

Моноспектакль – это всегда личность. Здесь есть грандиозная личность актрисы. Валентина Романова обладает красивым голосом и уникальной энергией. В первую очередь я знаю ее как фантастическую рок-н-рольную певицу. В спектакле, как мне показалось, некая элегичность, и лирика в образе держит исполнительницу как птичку в клетке и не дает раскрыть весь потенциал.

Екатерина Рябова – театральный критик (г.Киров):

Валентина Романова выступает на многочисленных европейских фестивалях современной музыки, и эта культура заметно присутствует в ее образе. Она прекрасно чувствует свой от природы этнически мощный голос.

Татьяна Тихоновец – театральный критик (г.Пермь):

У меня сложился собственный сюжет спектакля, связанный с личностью актрисы, ее потрясающей силы и красоты голосом и теми первыми предложениями, с которых она начинает спектакль. Героиня пытается понять «кто она?», пытается связать себя, свою личность и внутреннее существо с именем, которое ей дали, потому, что имя для нее есть она сама. Тема спектакля оказалась гораздо глубже, нежели сюжет, описанный в программке спектакля. Здесь очень много заложено в метафорической режиссуре и изложено в голосе певицы, завораживающей зал своей нечеловеческой силой.

По приезду с республиканского фестиваля «Сата» Валентина Романова – Чыскыырай приглашает на моно-спектакль «Кетебун» («Мой полет») 30 марта в Театр юного зрителя.