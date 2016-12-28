Театр эстрады приглашает на музыкальный этно спектакль «Хотой уонна хомус»

Государственный театр эстрады поздравляет всех жителей и гостей города с наступающим Новым 2017 годом! Желаем Вам в Новом году не растратить добра, что было нажито за прежние годы и преумножить его. Пусть год красного петуха принесет радость, счастье в каждый дом! Добра, любви, здоровья, удачи, много театральных впечатлений в новом 2017 году!

И дарим Вам только 7 и 8 января 2017 года в Саха академическом театре им. П.А.Ойунского повтор этно-рок-поп спектакль «Хотой уонна Хомус». Режиссер Амгалена БАРАШКОВА-КОНСТАНТИНОВА задействовала всех артистов театра эстрады. Это 30 артистов театра эстрады, а также артисты национального театра танца. Главные герои Юлияна КРИВОШАПКИНА, ЛЭГЭНТЭЙ, Герман СТЕПАНОВ, Василий ЕРЕМЕЕВ, Санита АЙ. В образах темных сил будут Аскалон ПАВЛОВ, ЛООКУУТ, АЙГЫЛААН, САХАЯ, НИКА, Тамара ПОПОВА, Алена ЯКОВЛЕВА, УМСУУРА, Александр МАКСИМОВ. Духи природы — Анастасия ГОТОВЦЕВА, ЭРХААН, этно группа Айархаан, Герман ХАТЫЛАЕВ, Варя АМАНАТОВА, ЧЫСКЫЫРАЙ. Божества Айыы — ДАЛААНА, Николай ГОГОЛЕВ. Ойуун Алексей ГОЛЬДЕРОВ, удаганка — Клавдия ХАТЫЛАЕВА. Сюжетную линию, идею придумала сама Амгалена Нотаровна, а текст написал Виктор ХОН — Омук Уола. Автор всех музыкальных композиций художественный руководитель театра эстрады Ульяна ЛИ-ФУ — КУННЭЙ. Над аранжировкой работает Моисей КОБЯКОВ. В новом спектакле синтез жанров песен удивит зрителей. Показать хореографию трех миров очень трудно, но с этой задачей легко справляется хореограф Ольга АДАМОВА. Амгалена еще выступила в качестве модельера и сценографа, придумала образы, нарисовала эскизы костюмов героев. Все звезды эстрады в новых этнообразах окутают в мир песни, фантазии и волшебства. Это история о трех мирах, о гармонии человека с природой, противостояние добра со злом.